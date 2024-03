Komikeren Richard Lewis, der blandt andet er kendt fra serien Curb Your Enthusiasm, døde tirsdag.

Han skal have fået et hjerteanfald i sit hjem i Los Angeles, skriver New York Post.

Han blev 76 år.

»Hans kone, Joyce Lapinsky, takker alle for kærlighed, venskab og støtte og beder om fred i denne tid,« udtaler hans publicist, Jeff Abraham, ifølge mediet.

Lewis var især kendt for at spille sig selv side om side med skuespiller og komiker Larry David i HBO-komedieserien Curb Your Enthusiasm, der har kørt i 24 år og i øjeblikket er aktuel med en ny sæson.

Gennem sit liv har han ifølge Vanity Fair døjet med depression, angst, spiseforstyrrelse, alkoholisme og stofmisbrug.

I april 2023 afslørede han i et tweet, at han var diagnosticeret med Parkinsons, og at han havde lagt stand up-komikken på hylden.

I sidste uge publicerede Vanity Fair det, som mediet nu kalder Lewis' »sidste interview«.

Heri sagde han om sin sygdom:

»Det har ændret mit perspektiv og både tvunget mig til at se tilbage og være taknemmelig. Jeg har haft sådan et fantastisk liv. Det har jeg stadig. Jeg er en heldig mand.«