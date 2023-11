Tidligere tirsdag aften var Matt LeBlanc ude med en hyldest til Matthew Perry, og nu følger en af 'Venner'-stjernerne trop.

Courteney Cox, som i serien spillede Monica, der blev gift med Matthew Perrys karakter, Chandler, har nu også delt et opslag på Instagram, hvor hun mindes ham.

'Jeg er så taknemmelig for hvert øjeblik, jeg havde med dig, Matty, og jeg savner dig hver dag,' skriver hun og fortæller, at der tusinde historier, hun kan fortælle.

For nu vil hun dog nøjes med en, som relaterer sig til den scene i serien, hvor deres to karakterer foran live-publikummet for første gang ses dele seng.

'Det var meningen, at Chandler og Monica skulle have et engangsknald i London. Men på grund af publikums reaktion blev det begyndelsen på deres store kærlighedshistorie. I denne scene hviskede han en sjov replik til mig, før vi begyndte at filme. Han gjorde ofte den slags ting. Han var sjov, og han var rar.'

Jennifer Aniston, som også har delt Matt LeBlancs opslag, er ligeledes kommet med en kommentar.

'Det er stadig ufatteligt. Vi vil altid huske Matthew og alle de gode ting, han gav os, alle grinene, alle følelserne … han vil altid være i vores hjerter og minder. Vi elsker dig Matt, for evigt,' skriver hun.

Matthew Perry døde i sit hjem i Los Angeles. Hans assistent fandt ham druknet i et boblebad.

Skuespilleren blev kun 54 år gammel.