Det legendariske rockband AC/DC's første trommeslager, Colin Burgess, er død i en alder af 77 år.

Det bekræfter bandet selv på sociale medier.

'Vi er meget triste over at høre om Colin Burgess død. Han var vores første trommeslager og en respekteret musiker. Gode minder. Rock i fred, Colin,' skriver de i en erklæring.

Dødsårsagen er endnu ikke offentliggjort.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af AC/DC (@acdc)

Colin Burgess spillede trommer for det australske band fra 1973-1974, hvorefter han først blev smidt ud, beskyldt for at være alt for fuld på scenen, til kort efter at vikariere for det nye medlem Phil Rudd på trommesættet.

Han stoppede dog igen, da Rudd kom retur.

Siden forblev Colin Burgess i musikverdenen, hvor han nåede at spille i en lang række mindre kendte bands.

AC/DC er især kendt for de kæmpe hits 'Highway to Hell' og 'Thunderstruck'.