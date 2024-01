Dokumenter fra retssagen mod Jeffrey Epstein og Ghislaine Maxwell begynder stille og roligt at se dagens lys.

Et vidne i sagen, der menes at være en af de unge piger, der blev tvunget til seksuelle ydelser af parret, fortalte tilbage i 2015, at hun husker Jeffrey Epstein nævnte den tidligere præsident Bill Clinton og sagde: 'Han kan lide dem unge' med reference til hans type af kvinder.

Det skriver flere amerikanske medier, efter at filerne er blevet offentliggjort på domhusets hjemmeside.

Bill Clinton nævnes 50 gange i dokumenterne fra sagen, men menes ikke at være anklaget for noget kriminelt. Foto: Ron Sachs/Picture Alliance/Ritzau Scanpix Vis mere Bill Clinton nævnes 50 gange i dokumenterne fra sagen, men menes ikke at være anklaget for noget kriminelt. Foto: Ron Sachs/Picture Alliance/Ritzau Scanpix

Filerne, der nu begynder at blive offentliggjort, indeholder over 170 navne på folk, der bliver sat i forbindelse med Epstein.

Heriblandt Bill Clinton, Donald Trump og prins Andrew.

Filerne er blevet beordret offentliggjort sidste måned af dommeren Loretta Preska.

De blev brugt i en sag mod Ghislaine Maxwell i 2015.

Her var det et af ofrene, Virginia Roberts Giuffre, der sagsøgte Ghislaine Maxwell, der blev kendt som en form for bordelmutter for den tidligere finansmand Jeffrey Epstein.

Sagen blev afsluttet for et større beløb bag lukkede døre.

Det er især prins Andrew, der angives for at have misbrugt unge teenagepiger.

Ifølge vidnet Johanna Sjoberg skulle hun sidde på prinsens skød, mens han rørte hendes bryst.

Det skulle være sket i 2001 i finansmandens hus på Manhattan.

Ifølge Johanna Sjoberg skulle der også eksistere et billede, hvor hun sidder på prinsens skød, mens en dukke af prinsen sidder på det andet offer Virgina Roberts Giuffre og rører ved hendes bryst.

»De satte dukken på Virginias skød, og jeg sad på Andrews skød, og de satte dukkens hånd på Virginias bryst og Andrew satte sin hånd på mit bryst, og de tog et billede,« forklarede hun om Epstein og Maxwell.

Prins Andrew har nægtet alle beskyldninger, men har også indgået forlig med Virginia Roberts Giuffre.

Han har også mistet sin titel som 'hans kongelige højhed' og sine pligter for det britiske kongehus efter sagen.

Det efterhånden meget kendte billede af prins Andrew og 17-årige Virginia Roberts Giuffre. Hun anklagede prinsen for seksuelle overgreb, der skulle være aftalt med Ghislaine Maxwell. Foto: Handout/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Det efterhånden meget kendte billede af prins Andrew og 17-årige Virginia Roberts Giuffre. Hun anklagede prinsen for seksuelle overgreb, der skulle være aftalt med Ghislaine Maxwell. Foto: Handout/AFP/Ritzau Scanpix

I samme vidneudsagn fortalte Johanna Sjoberg om Epsteins udtalelser om den tidligere præsident Bill Clinton.

»Epstein sagde engang, at Clinton kan lide dem unge. Han refererede til piger,« forklarede hun.

Angiveligt bliver Bill Clintons navn nævnt hele 50 gange i dokumenterne fra sagen.

Dog er det formodningen, at det skyldes, Virginia Giuffre ville bruge ham til at vidne mod Epstein og fortælle om hans metoder til at udnytte unge kvinder.

Donald Trumps navn bliver også nævnt i dokumenterne, men skulle ifølge vidnet handle om, at Epstein gerne ville besøge hans kasino i New Jersey.

Også Michael Jacksons navn er nævnt, men her svarede vidnet, at hun aldrig var blevet bedt om at give sangeren en 'massage', som angiveligt var kodeord for seksuelle ydelser.

Tryllekunstneren David Copperfield nævnes også.

Han skulle ifølge vidnet have optrådt ved en middag, hvor hun også var til stede.

Her skulle han angiveligt have spurgt hende, om hun godt var klar over, at de unge kvinder til middagen blev brugt til at rekruttere andre unge kvinder til Epstein.

Jeffrey Epstein begik selvmord i sin celle i 2019, mens han afventede en retssag om trafficking af unge kvinder.

Ghislaine Maxwell blev dømt for rekruttering og grooming af piger under myndighedsalderen i 2021.