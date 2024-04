I 2021 blev skuespilleren Christina Applegate diagnosticeret med sklerose.

Siden da har hun åbent fortalt om op- og nedturene. Blandt andet i sin egen podcast 'Messy'.

Det er også i denne, at hun nu fortæller om et tilbageslag i helbredet.

»Vil du have et ærligt svar? Meget dårligt. Jeg oplever et ret alvorligt tilbageslag lige nu,« fortæller hun, da medvært Jamie Lynn-Sigler, som også har sklerose, spørger hvordan det går.

Hun fortæller videre, at hun oplever de hidtil mest intense smerter i benet, og hun har ikke sovet i et døgn, fordi hendes højre øje bliver ved at opføre sig mærkeligt, når hun forsøger at lukke det.

Tilbageslaget påvirker også hendes muligheder for at gå i bad.

»Jeg ikke har været i bad i tre uger. Jeg kan sgu ikke stå under bruseren, så jeg kan ikke gå i bad.«

Tidligere har hun haft en lille stol, hun kunne sidde på, men hun er blevet for stor til at bruge den, fortæller hun.

I stedet bruger hun vådservietter, og så glæder hun sig over, at hun kun bor med sin 12-årige datter Sadie, så ingen andre skal gå rundt og lugte til hende.

Christina Applegate, der blandt andet er kendt for sine roller i 'Married … with Children' og 'Anchorman' blev i begyndelsen af året hyldet ved Emmy-uddelingen.

Her gik hun med hjælp fra en stok på scenen for at uddele en pris, og fra salen modtog hun stående klapsalver.

Sklerose er en sygdom, hvor kroppens antistoffer og immunceller angriber de celler, der ligger rundt om vores nervefibre i hjernen og rygmarven.

Symptomerne kan variere meget alt efter, hvilke celler der angribes, men de kan være forstyrrelse af sanser og muskler samt træthed og psykiske symptomer.