Gjorde du dig forhåbninger om at invitere Chris Martin hjem til middag i den nærmeste fremtid, skal du stå tidligt op.

Coldplay-frontmanden spiser nemlig ikke aftensmad, afslører han i podcasten 'Conan O'Brien Needs a Friend' – og det er der en helt særlig grund til.

»Jeg stopper med at spise klokken 16, og det lærte jeg efter en frokost med Bruce Springsteen sidste år,« fortæller Chris Martin lytterne.

Til frokostaftalen, hvor Chris Martin i forvejen var på en »virkelig streng diæt«, hæftede han sig nemlig ved, at den nu 73-årige rockmusiker var i »meget bedre form« end ham selv.

Da Springsteens kone, Patti Scialfa, så forklarede Chris Martin, at hendes mand altså kun spiser et enkelt måltid om dagen, fulgte sangeren med på vognen.

Den opsigtsvækkende udmelding om stjernens spisevaner, ser dagens lys blot kort tid efter, at Coldplay-forsangerens ekskone, Gwyneth Paltrow, kom i modvind for at dele sine madvaner i podcasten 'The Art of Being Well'.

Gwyneth Paltrow. Foto: PATRICK T. FALLON Vis mere Gwyneth Paltrow. Foto: PATRICK T. FALLON

Her lød det, at hun starter dagen med kaffe og sellerijuice med citron eller citronvand. Til frokost spiser hun for det meste suppe lavet på fond, mens hun til aften spiser et måltid, som baserer sig på det, der hedder palæo, som også kendes som stenalderkost.

Klippet, hvor Gwyneth Paltrow taler om sin kost, blev efterfølgende delt vidt og bredt på TikTok, og fik flere diætister til at rette kritik mod måltiderne – blandt andet, fordi de mener, hun ikke spiser nok i løbet af dagen.

Paltrow og Martin var gift fra 2003 til 2016, og ifølge deres personlige kok, var måltiderne allerede dengang meget sparsomme.

»De var meget strenge. De undgik alt sukker, alt sødt, ingen mejeriprodukter, bare flere grøntsager,« hævdede Kate McAloon til news.com.au i 2017.