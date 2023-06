‘Thor’-skuespilleren Chris Hemsworth er vant til at indøve replikker.

Men da han forleden var i Madrid i Spanien for at promovere sin nye Netflix-film, 'Extraction 2', afslørede han, at også han nogle gange må have lidt hjælp til at huske dem.

Det skriver Dagbladet.

Selvom den australske skuespiller har været gift med spanske Elsa Pataky i 13 år, har han angiveligt ikke helt fået styr på de spanske gloser - endnu.

Det afslører han selv på Instagram, hvor han har lagt et billede op fra dagen.

Som man kan se, havde hustruen grundigt forberedt Hemsworth, da han torsdag skulle tale om sin nye film. Hjemmefra havde hun nedskrevet de vigtigste spanske gloser i hans hånd.

Det afslørede sig, da den 39-årige skuespiller vinkede til sine fans. For i hans håndflade stod følgende sætning skrevet med blå kuglepen:

»Estoy muy feliz de estar en España.«

På dansk betyder det: »Jeg er meget glad for at være i Spanien«.

På Instagram forklarer skuespilleren med overskud detaljen sådan her:

»Efter i årevis at være kommet til Spanien og blive spurgt, om mit spanske er blevet bedre, kan jeg trygt sige: ‘Jeg har det i min hule hånd’.«