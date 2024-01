Cher har anmodet om at blive værge for sin 47 år gamle søn Elijah Blue Allman.

Det skriver People.

Årsagen skulle skyldes nylige påstande om misbrugsproblemer, og i søgsmålets papirer lyder det, at Cher går efter at blive eneforvalter af sin søns ejendom og formue, da han 'ikke er i stand til at forvalte sine økonomiske ressourcer'.

Inden årets udgang vil han modtage økonomiske midler fra en fond, der er oprettet til ham, men qua hans nylige problemer, mener hans mor altså, at det er afgørende, at han ikke får adgang til disse midler, da det vil føre til tab eller skade.

'Elijah har ret til regelmæssige udbetalinger fra fonden, men i betragtning af hans vedvarende psykiske problemer og stofmisbrug er Cher bekymret for, at alle midler, der udbetales til Elijah, straks vil blive brugt på stoffer, hvilket vil efterlade Elijah uden aktiver til at forsørge sig selv og bringe Elijahs liv i fare,' lyder det i søgsmålet.

Det lyder videre, at Cher har gjort alt, hvad hun kunne for at skaffe hjælp til sin søn og få ham i behandling, men altså forgæves.

En høring om en midlertidig kendelse er i øjeblikket sat til den 5. januar 2024, og høringen om en permanent kendelse er planlagt til den 6. marts 2024.

Tilbage i september var Cher og hendes søn også i medierne. Her blev popstjernen af sin søns daværende kone, Marie Angela King, anklaget for at have kidnappet ham, mens parret var på et hotel for at genfinde gnisten i forholdet.

I retsdokumenter forklarede Marie Angela King, hvordan fire mænd dukkede op på hotellet og førte hendes eksmand væk.

Mændene sagde ifølge hende, at de var hyret af Cher. Beskyldninger som Cher var hurtig til at afvise.