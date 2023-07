I julen gav Céline Dion en tårevædet melding.

Den 55-årige canadiske sangerinde var blevet diagnosticeret med den sjældne og uhelbredelige sygdom Stiff Person Syndrom, der i værste fald kan koste hende både førlighed og stemme.

Céline Dion først udskød og siden aflyste sin verdensturné – siden også de danske koncerter – og efterfølgende har der været stille.

Indtil nu.

I det canadiske tv-program 'Bonsoir bonsoir' bryder verdensstjernens søster Claudette Dion tavsheden.

Der har været mange spekulationer omkring Céline Dions tilstand efter de mange aflysninger, hvor sangerinden forklarede, at hun måtte fokusere på at genvinde sin styrke og sit helbred for forhåbentlig at kunne optræde igen.

»Jeg ved, at hun knokler. Vi krydser alle sammen vores fingre, og jeg er glad for, at folk er bekymrede,« siger søsteren nu i det canadiske aftenprogram ifølge det franske magasin Journal des Femmes.

»Hun knokler, og vi er overbeviste om, at vi kan klare det. Det kan ikke ende sådan her.«

Claudette Dion genfortæller desuden, at hun fortalte sin søster, at hendes sygdom måtte være en fejl fra skaberværkets side.

Og hertil skulle Céline Dion have svaret:

»Du får mig til at græde!«

Claudette Dion styrer til daglig søstrenes afdøde mors velgørenhedsfond Maman Dion, der hjælper udsatte skolebørn i Quebec i Canada.

Céline Dions søster, Claudette Dion, bryder tavsheden omkring verdenstjernens tilstand. Foto: fondation maman Dion.

Og Céline Dion skulle altså arbejde hårdt på at bekæmpe sin uhelbredelige neurologiske sygdom Stiff Person Syndrom.

Hendes egen forhåbning – og nu også søsterens – har som udmeldt været at modtage behandling for at holde muskelspasmerne i skak og siden kunne genvinde nok kontrol over både stemmebånd og førlighed til igen at kunne optræde.

»I skal alle vide, at jeg ikke giver op. Og jeg glæder mig til at se jer igen,« fastslog Céline Dion i forbindelse med aflysningen af sin verdensturné.

Céline Dion håber at kunne komme ud og optræde igen. Foto: Philippe Lopez/AFP/Ritzau Scanpix

Céline Dion udsendte sin første plade som 12-årig, og i 1988 vandt hun som 20-årig det europæiske melodigrandprix med sangen 'NE partez pas sans Moi'.

Efterfølgende har hun opnået international stjernestatus – ikke mindst for sine sange til filmene 'Skønheden og Udyret' og 'Titanic'.

Titelsangen til sidstnævnte, 'My Heart Will Go On', betragtes som hendes signaturhit.

Hun har vundet en Oscar for hver af de to sange.