Den 55-årige sanger Céline Dion har mistet sin niece i en alvorlig bilulykke.

Det skriver den tyske avis Bild.

Ifølge mediet indtraf tragedien kort før årsskiftet, hvor niecen, 51-årige Brigitte Dions, bil skulle være kørt sammen med to modkørende biler.

Hvor Dions niece mistede livet i ulykken, slap de øvrige involverede med lettere kvæstelser.

Selv har verdensstjernen endnu ikke kommenteret på dødsfaldet.

Generelt har 'My Heart Will Go On'-sangerinden stort set holdt sig uden for rampelyset de seneste år på grund af sygdom.

I 2022 gik Céline Dion ud med den triste besked, at hun var blevet diagnosticeret med den sjældne, og uhelbredelige sygdom stiff person syndrome.

En sygdom, der med tiden giver muskelsvin og smertefulde kramper.

»Det påvirker ens gang og balance. Man har meget stive muskler og får en meget aparte gang og går meget stift. Man har typisk et meget stort lændesvaj, og så vil man nemt komme til at spjætte. Og så har man ret smertefulde muskelsammentrækninger i arme og ben, som er generende,« udtalte Morten Blaabjerg, der blandt andet er professor i neurologi på SDU, til B.T. i den forbindelse.

Brigitte Dion efterlader sig en datter og to børnebørn.