»Jeg er overrasket over, hvor nemt det var at hustle sig helt tæt på.«

B.T.s Jacob Heinel Jensen kom natten til mandag helt tæt på Hollywood-stjernerne, da det lykkedes ham at få en plads inde i salen til årets Oscar-show og komme helt tæt på flere kendte ansigter.

»Det føltes som at være til en VIP-fest på steroider,« fortæller Jacob Heinel Jensen.

Showet blev afholdt i Dolby Theatre i Hollywood og til at starte med, var han placeret øverst oppe på de 'billige pladser' under taget.

Jacob Heinel Jensen med Eva Longoria. Vis mere Jacob Heinel Jensen med Eva Longoria.

I løbet af aftenen oplevede Jacob Heinel Jensen imidlertid, at det var muligt at snige sig ned på 1. sal, hvor Hollywood-stjernerne hang ud backstage.

»Stjernerne gider jo ikke sidde inde i salen under det tre timer lange show, så de kom hele tiden ud backstage. Det føltes lidt som at være til en fest, hvor alle hellere vil stå ude i køkkenet,« fortæller Jacob Heinel Jensen og fortsætter:

»Mens showet kører inde i salen, står alle stjernerne og drikker drinks og netværker. Der virkede ikke til at være nogen fine fornemmelser, så der var nærmest fri adgang til alle.«

Jacob Heinel Jensen nåede blandt andet forbi Hollywood-stjerner som Eva Longoria, Michelle Williams og Seth Rogen, der alle var klar på en selfie og lidt smalltalk.

Jacob Heinel Jensen med Michelle Williams. Vis mere Jacob Heinel Jensen med Michelle Williams.

Dog var der også et form for hierarki, forklarer han.

»Nogle af stjernerne er i en anden liga. John Travolta og Nicole Kidman kom for eksempel gående forbi med hver deres personlige vagt. Dem kunne man ikke bare gå hen til på samme måde som for eksempel Colin Farrell.«

På et tidspunkt nåede han helt ind i salen ved siden af Lady Gaga - og som han med et grin konstaterer:

»Det var nemmere at komme tæt på til Oscar-showet end at komme i Tuborg-baren på Roskilde festival. Alle var ekstremt imødekomne og flinke.«

Jacob Heinel Jensen med Seth Rogen. Foto: Jacob Heinel Jensen Vis mere Jacob Heinel Jensen med Seth Rogen. Foto: Jacob Heinel Jensen

Jacob Heinel Jensen fulgtes i løbet af dagen med holdet omkring den danske instruktør Anders Walter, der var nomineret i kategorien 'bedste kortfilm', men som måtte gå tomhændet hjem.

»Nogen af dem havde lidt en øv-følelse, men ellers virkede de meget tilfredse med at blot at have været nomineret. Svensker-lejren (Folkene bag filmen 'Triangle of Sadness', red.) virkede måske mere skuffede, fordi de nok havde håbet på at vinde,« fortæller Jacob Heinel Jensen og tilføjer:

»Det stod jo hurtigt klart at 'Everything Everywhere All At Once' ville vinde det hele.«

