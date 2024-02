Sanglegenden Bruce Springsteen på 74 år har mistet sin mor, Adele Springsteen, der blev 98 år.

Det skriver han torsdag aften på det sociale medie Instagram.

»Jeg husker morgenen, mor, hvor jeg hørte din alarm gå i gang. Jeg lå i sengen og lyttede til dig, mens du gjorde klar til arbejde, lyden af ​​din makeuptaske på håndvasken,« skriver Bruce Springsteen på Instagram.

Her kan man se en video, hvor Bruce Springsteen danser med sin mor.

Stjernen har tidligere været åben omkring sin mors Alzheimers.

»Hun har haft Alzheimer i ti år, og det har taget meget fra os,« sagde Bruce Springsteen til det amerikanske medie Today i 2021.

Han har også sagt, at hans mor mistede sin taleevne.

»Hun kan ikke tale. Hun kan ikke holde ud. Hun kan ikke spise selv. Men når hun ser mig, smiler hun hver gang. Altid et smil og altid et kys. Og hun laver en lyd, som jeg ved betyder, at hun elsker mig,« sagde Bruce Springsteen i samme interview.