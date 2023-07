Britney Spears har anmeldt en bodyguard til den 19-årige NBA-stjerne Victor Wembanyamas for vold.

Sikkerhedsvagten skulle have slået Britney Spears i hovedet onsdag aften, da hun på den fornemme restaurant Catch i Las Vegas henvendte sig til sit basketidol for at tage et billede.

Hændelsen og den efterfølgende anmeldelse for vold bekræftes af Las Vegas Politi overfor Rolling Stone.

Britney Spears skulle ifølge TMZ være blevet slået så hårdt i hovedet af sikkerhedsvagten, efter hun tog fat i skulderen på Victor Wembanyamas, at hun skulle have faldet og tabt sine briller.

Basketholdet San Antonio Spurs skrev i juni under med det 19-årige franske talent Victor Wembanyama. Foto: Adam Davis/EPA/Ritzau Scanpix

Efterfølgende skulle sikkerhedsvagten have beklaget hændelsen overfor Britney Spears, som han først ikke genkendte, da hun efter episoden vendte tilbage til sit bord på Las Vegas-restauranten.

Her ved bordet var Britney Spears ikke mindst i selskab med sin ægtemand, fitnesstræneren Sam Asgharis, og den 41-årige popstjerne skulle her have taget imod undskyldningen fra bodyguarden.

Han skulle have forklaret, at hun om nogen måtte vide, hvordan det var at blive omringet af fans.

Britney Spears endte dog alligevel med at anmelde slaget, men ingen er blevet arresteret som følge.

Britney Spears og hendes ægtemand Sam Asghari. Foto: Jordan Strauss/AP/Ritzau Scanpix

Angiveligt skal Britney Spears torsdag mødes med Las Vegas politi.

Victor Wembanyamas skulle samtidig også allerede have været i gang med at dele autografer ud, da Britney Spears henvendte sig og blev kvitteret med en næve.

Ifølge TMZ skulle den anmeldte sikkerhedsvagt være Damian Smith, der er sikkerhedsdirektør for basketklubben San Antonio Spurs, som Victor Wembanyama i sidste måned skrev kontrakt med.

Repræsentanter for Victor Wembanyama har endnu ikke svaret på nogen af mediernes henvendelser omkring sagen.