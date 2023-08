I denne uge begyndte rygterne at florere – om at Britney Spears skulle skilles. Flere medier rapporterede at en skilsmissebegæring var blevet indleveret til en domstol i Los Angeles.

Fredag bekræftede Sam Asghari så, at han har indsendt skilsmissepapirerne, og lørdag sætter Britney Spears for første gang selv ord på.

»Som alle ved, er Hesam (Sam Asghari, red.) og jeg ikke længere sammen … seks år er lang tid at være sammen med nogen, så jeg er lidt chokeret,« skriver den 41-årige sanger i et opslag på Instagram, hvor mere end 42 millioner følger hende.

Parret har kendt hinanden i seks år, men nåede kun at være mand og kone i 14 måneder.

Britney Spears og Sam Asghari skal skilles efter 14 måneders ægteskab, men parret har været sammen i seks år. Foto: Valerie Macon/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Britney Spears og Sam Asghari skal skilles efter 14 måneders ægteskab, men parret har været sammen i seks år. Foto: Valerie Macon/AFP/Ritzau Scanpix

I skilsmissebegæringen angiver den 29-årige Sam Asghari 'uforenelige forskelle', som årsag til at de ikke længere vil være sammen. Den del har Britney Spears ingen kommentarer til:

»Jeg er her ikke for at forklare hvorfor, for det kommer helt ærligt ingen ved. Men, jeg kunne helt ærligt ikke klare smerten mere,« skriver hun og fortsætter:

»Jeg har spillet stærk alt for længe, og min Instagram virker måske perfekt, men det er langt fra virkeligheden, og det tror jeg, vi alle ved.«

»Jeg ville elske at vise mine følelser og tårer over, hvordan jeg virkelig føler, men af en eller anden grund har jeg altid skullet skjule mine svagheder," tilføjer hun.

Ægteskabet var Britney Spears' tredje. I januar 2004 blev hun gift med barndomsvennen Jason Alexander. Et ægteskab, der dog blev annulleret efter 55 timer.

Senere samme år mødte hun danseren Kevin Federline, som hun giftede sig med. De fik sammen sønnerne Sean Preston og Jayden James, som i dag er henholdsvis 17 år og 16 år.