Detaljerne om, hvordan Britney Spears blev kontrolleret af sin far, bliver ved med at vælte frem.

I sin nye bog ‘The Woman in Me’, der blev udgivet tirsdag i denne uge, kommer den i dag 41-årige sanger med masser af detaljer om, hvordan hendes far behandlede hende i de 13 år, han var værge for hende.

Blandt andet fortæller hun, at Jamie Spears i to år angivelig holdt hende på en stram diæt, hvor han bestemte, hvad hun måtte spise. For eksempel beskriver Britney Spears, at hendes far:

»Næsten ikke tillod mig at spise andet end kylling og grøntsager på dåse. To år er lang tid ikke at kunne spise, hvad man har lyst til, især når det er din krop, dit arbejde og din sjæl, der skaber de penge, som alle lever af,« skriver hun i bogen og tilføjer:

I Britney Spears' nye bog 'The Woman in Me', fortæller sangeren blandt andet, hvordan hendes far bestemte alt ned i detaljen, da han i 13 år var værge for hende. Foto: Chris Delmas/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere I Britney Spears' nye bog 'The Woman in Me', fortæller sangeren blandt andet, hvordan hendes far bestemte alt ned i detaljen, da han i 13 år var værge for hende. Foto: Chris Delmas/AFP/Ritzau Scanpix

»Jeg syntes, det var så nedværdigende,« citerer People, der har fundet dén detalje frem i bogen.

Mens Pagesix har noteret sig en anden detalje nemlig, hvordan Jamie Spears, ifølge datteren, i 2014 tvang hende på afvænning, fordi han mente, at hun havde et usundt forbrug af kosttilskud.

Men historierne om, hvordan Britney Spears blev holdt i ekstremt stramme tøjler bliver også fortalt af andre end hende selv.

Blandt andet har radioværten Andy Cohen, overfor Pagesix genfortalt historien om det, han kalder et ‘uhyggeligt’ interview, som han i 2013 gennemførte med den dengang 32-årige sanger.

Fra 2008 til 2021 var Jamie Spears værge for sin egen datter. Foto: Uncredited/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Fra 2008 til 2021 var Jamie Spears værge for sin egen datter. Foto: Uncredited/AP/Ritzau Scanpix

Ifølge Andy Cohen var sangeren under hele interviewet mandsopdækket af en kvinde, der hviskede Britney Spears i øret og fortalte præcis, hvad den 'Britney Jean'-album-aktuelle skulle gøre, hvad hun skulle sige og hvor hun skulle gå hen.

Som radioværten siger:

»Det var, som om Britney var hendes fange, og kvinden hendes fangevogter. … Det var virkelig uhyggeligt – virkelig uhyggeligt.«

Jamie Spears, der i dag er 71 år, var værge for sin egen datter fra 2008, indtil en dommer i 2021 afsluttede værgemålet.

Jamie Spears fastholder, at alt hvad han har gjort, har været til sin datters bedste.

Som han i 2022 sagde til Daily Mail:

»Ikke alle vil være enige med mig. Det har været en helvedes tid. Men jeg elsker min datter af hele mit hjerte og min sjæl. Hvor ville Britney være lige nu uden det værgemål? Jeg ved ikke, om hun ville være i live. Jeg ved det ikke … For at beskytte hende, og også for at beskytte [hendes to teenagesønner], var værgemålet et fantastisk værktøj.«