Tv-værten Phil Spencer, som er med i den britiske udgave af 'Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed' har delt en forfærdelig nyhed på Instagram.

Fredag døde begge hans forældre i en trafikulykke. Da deres bil røg ud fra en bro og landede i en flod.



En plejer, der var med parret, i bilen var i stand til at komme ud, og fik straks hentet hjælp i form af Phil Spencers bror.

'Som mange landmænd havde min bror en lommekniv og var derfor i stand til at skære sikkerhedsselerne over - han trak dem op af floden, men de kom aldrig til bevidsthed igen,' skriver han.

Begge Phil Spencers forældre var syge med henholdsvis demens og alzheimers, og for begges vedkommende var sygdommene fornyligt blevet forværrede.

Blot en uge før deres pludselig død, sagde Phil Spencers mor til at ham, at det nu så ud til, at hun og faren ville 'gå sammen'.

'Og det gjorde de,' som Phil Spencer skriver.

Selvom han og resten af familien er knust, er der også en lille smule 'glæde' at spore.

'Jeg ved, at det for fremtiden vil være en trøst, at de efter næsten 60 års ægteskab døde sammen på den gård, som de elskede så højt. Mor og far er sammen, præcis som de ville have ønsket det.'