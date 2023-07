En biltur for den britiske realitystjerne Vicky Pattison og hendes forlovede Ercan Ramadan tog lørdag aften en ubehagelig drejning.

På vej til en restaurant i Chigwell brød den Uber parret havde bestilt nemlig i brand.

Det viser en videostory Vicky Pattison, der er kendt for Geordie Shore og det britiske Ex On The Beach, har delt på sin Instagram. Desuden skriver også Sky News om hændelsen.

Videoen, som Vicky Pattison har delt, viser, hvordan der står store flammer ud af bilen, og bilens kølerhjelm er oppe.

I en efterfølgende story på sin Instagram sætter den 35-årige britiske kendis ord på hele situationen.

»Jeg ved ikke engang, hvad jeg skal sige om det, der lige er sket. Det var virkelig skræmmende,« fortæller hun.

Den tidligere Geordie Shore stjerne fortæller videre, at det hele startede med, at der kom en mærkelig lyd fra bilen, og der kom røg fra bagenden af bilen – hvilket fik chaufføren til at trække ind til siden, og parret blev bedt om at blive i bilen.

»Ud af ingenting brød bilen bare i flammer, og man kan se fra min tidligere video, at bilen er eksploderet,« siger hun, og fortæller, at politiet blev ved med at bede dem om at trække tilbage efter, de ankom til stedet.

»Jeg er en lille smule rystet.«

Parret formåede dog at komme til restauranten, da de blev samlet op af en fremmed.

Ifølge Sky News er det uklart, hvad der er blevet af føreren af Uberen. Det formodes dog, at han ikke kom til skade.