Skuespiller Bradley Cooper har tydeligvis knyttet sig meget til sin rolle som den afdøde dirigent Leonard Bernstein i filmen 'Maestro'.

Under et interview om filmen med CBS begynder stjernen nemlig at græde - og det er ikke faldet i god jord hos folk på internettet.

Leonard Bernsteins børn sidder sammen med Cooper under interviewet. På et tidspunkt spørger Bernsteins datter, Nina Bernstein:

»Savner du ham?«

Bradley Cooper nikker, og intervieweren spørger, hvad han savner ved ham.

»Det er svært at tale om. Vi delte noget særligt. Det er svært at formulere, men han var med mig gennem hele forløbet,« siger den 49-årige stjerne.

Herefter får han tårer i øjnene.

»Jeg føler virkelig, at jeg kender ham.«

Leonard Bernstein came in Bradley Cooper every night for MONTHS. That s a bond you can t break pic.twitter.com/Hz407F9MM6 — Meech (@MediumSizeMeech) February 24, 2024

Det har dog ikke været muligt for skuespilleren og dirigenten at mødes, da Leonard Bernstein døde i 1990 - og nu kommenterer internettet på Bradley Coopers mærkværdige afsavn.

'Det er faktisk en syg ting at sige. Og foran hans børn - det er sindssygt,' skriver en bruger på X.

Flere kalder videoen for pinlig og kritiserer den opsigtsvækkende udtalelse.

En anden bruger skriver:

'Bradley Cooper har faktisk overbevist sig selv om, at han kendte Leonard Bernstein i det virkelige liv. Se, dét er method acting.'

Bradley Cooper har tidligere fortalt, at han har tænkt på filmen i seks år, indtil den udkom i 2023.

Han har ikke selv kommenteret kritikken af interviewet.