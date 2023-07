Affaldssortering og oprydning er i den grad også på dagsordenen i millionbyen New York.

Og det er helt ligegyldigt, om du er superstjerne eller ej, hvis du ikke rydder ordentligt op foran din ejendom, koster det en bøde.

Det har popstjernen Taylor Swift måtte sande.

Ifølge New York Post har Taylor Swift modtaget hele 32 bøder for ikke at have ryddet op ude foran sin 18 million dollar dyre ejendom i Tribeca.

Mediet skriver, at bøderne er kommet op på den nette sum af 3010 dollar svarende til lidt over 20.500 danske kroner.

Men selvom sangeren ikke ligefrem mangler midler, har hun alligevel overgivet bøderne til sine advokater, der har fået slået 200 dollar af bødesummen.

Det er byens sanitetsafdeling der har udskrevet bøderne til popstjernen for at have et beskidt fortov og ikke affaldssortere korrekt.

Over årene har man fundet bunker af aviser, flasker, pap, servietter, karton til cigaretter og forskellige slags aske.

En repræsentant for Taylor Swift har afvist at kommentere historien til New York Post.