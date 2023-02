Lyt til artiklen

Jansen Panettiere, lillebror til den kendte skuespiller, Hayden Panettiere, døde pludseligt i sidste uge. Han blev blot 28 år gammel.

Nu fortæller familien, hvad der førte til dødsfaldet.

Det skriver ABC News.

»Selvom det kun er en ringe trøst, kunne de medicinske undersøgelser fortælle, at Jansens pludselige død skyldtes kardiomyopati og komplikationer med hjerteklappen,« skriver familien i en udtalelse.

Kardiomyopati er også kendt som et forstørret hjerte.

Familien takker for den megen kærlighed, som er blevet sendt i deres retning, efter den triste nyhed kom ud.

»Vi værdsætter oprigtigt kærligheden og støtten til vores familie, mens vi forsøger at finde rundt i dette utænkelige tab og beder om privatliv i denne tid med sorg,« skriver familien og sender en sidste hilsen til Jansen Panettiere.

»Vi elsker dig så højt Jansen, og du vil være i vores hjerter for altid.«

Ligesom sin 33-årige storesøster, Hayden Panettiere, valgte Jansen Panettiere en karriere indenfor skuespillet.

Her var han blandt andet med i 'The Perfect Game' og 'The Martial Arts Kid'. Han havde også en mindre rolle i den populære zombie-serie 'The Walking Dead'. Jansen Panettiere nåede også at arbejde sammen med Hayden Panettiere i Disney Channel-filmen 'Tiger Cruise'.