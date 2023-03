Lyt til artiklen

I 10 år har Bindi Irwin, datter af den afdøde krokodillejæger Steve Irwin kæmpet med den kroniske betændelsestilstand endometriose.

Det fortæller hun i et opslag på sin Instagram, hvor hun samtidig afslører, at hun nu er blevet opereret.

'I 10 år har jeg kæmpet med uoverkommelig træthed, smerter og kvalme. At forsøge forblive positiv, og gemme smerten har været en lang kamp. De sidste 10 år har inkluderet mange tests, lægebesøg, scanninger etc.,' skriver hun og fortsætter:

'Jeg besluttede at undergå operationen for endometriose. At få operationen var skræmmende, men jeg vidste, at jeg ikke kunne leve, som jeg gjorde.'

Under operationen fandt lægerne en cyste og 37 læsioner, hvor flere af læsioner var både dybe og svære at fjerne, skriver hun.

Over for sine knap 5,1 millioner følgere på Instagram fortæller Bindi Irwin, at hun nu er ved at komme sig oven på operationen, og takker samtidig familie, venner og sundhedspersonalet for deres støtte.

Gennem sit opslag på Instagram ønsker Bindi Irwin at nedbryde den stigmatisering der er forbundet med endometriose.

'Jeg deler min historie for at alle der læser dette og i stilhed døjer med smerte og ingen svar. Lad det her være jeres validering af, at jeres smerte er ægte, og I fortjener hjælp.'

Bindi Irwin blev i 2021 mor til datteren Grace Warrior Irwin Powell.