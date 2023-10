Countrystjernen Billy Ray Cyrus er blevet gift.

Det afslører den 62-årige countrystjerne selv onsdag i et fælles opslag på Instagram med sin nye kone, den 34-årige australske musiker Firerose.

»Det var den mest perfekte, æteriske fejring af kærligheden, vi nogensinde kunne have forestillet os,« skriver parret, der også afslører, at de blev gift tirsdag.

Ikke mindst skriver parret til rækken af bryllupsbilleder, at de nu begge bærer efternavnet Cyrus.

For lidt mere end et år tilbage begyndte rygterne om, at Firerose og Billy Ray Cyrus var blevet forlovede.

Det var dog kun måneden forinden, at parret offentliggjorde deres forhold.

Det nygifte par mødtes dog allerede for 12 år tilbage, da Firerose Cyrus en dag kom forbi, mens Billy Ray Cyrus arbejdede på sin og sin musikerdatter Miley Cyrus' Disney-serie 'Hannah Montana'.

Firerose og Billy Ray Cyrus har også siden arbejdet sammen i musikalske sammenhænge, og det var altså under et samarbejde på en musical i 2021, at parret fandt melodien sammen, har de siden forklaret.

Billy Ray Cyrus har ikke mindst sin kendte datter Miley Cyrus med ekskonen Tish Cyrus. Nu er begge Mileys forældre blevet gift med to måneders mellemrum. Foto: Valerie Macon/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Billy Ray Cyrus har ikke mindst sin kendte datter Miley Cyrus med ekskonen Tish Cyrus. Nu er begge Mileys forældre blevet gift med to måneders mellemrum. Foto: Valerie Macon/AFP/Ritzau Scanpix

Billy Ray Cyrus blev i april 2022 separeret efter 28 års ægteskab fra Tish Cyrus.

Hun er i dag manager for parrets to musikalske døtre, Miley Cyrus og Noah Cyrus, og hun og Billy Ray Cyrus har desuden også sønnen Braison sammen.

Det er også kun to måneder siden, at Tish Cyrus selv giftede sig på ny.

Hun blev i maj forlovet med 'Prison Break'-skuespilleren Dominic Purcell efter et halvt år som kærester.

