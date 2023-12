»Jeg vidste ikke, at folk ikke vidste det.«

Sådan lød det lørdag på den røde løber fra Billie Eilish, hvor hun bekræftede de spekulationer, der begyndte efter et interview hun i november gav til Variety.

Her fortalte hun, at hun var fysisk tiltrukket – og skræmt – af kvinder. Og nu slår hun det så fast: Ja, hun er til kvinder.

»Nej, det havde jeg ikke (intention om at springe ud i interviewet, red.). Men jeg tænkte: 'Er det ikke åbenlyst?'« forklarede hun på den røde løber til samme medie.

Det er dog ikke, fordi det betyder så meget for hende.

»Jeg tror bare ikke rigtig på det (med at springe ud, red.). Jeg tænker: 'Hvorfor kan vi ikke bare eksistere?'. Jeg har gjort det her længe, men jeg har bare ikke talt om det.«

Da hun så artiklen, gik det dog op for hende, at det rigtig nok så ud til, at hun var sprunget ud. Og hun kalder det for en spændende tid, nu hvor folk ved det, som hun altså allerede troede, de vidste.

»Jeg bliver nervøs, når jeg snakker om det, men jeg er for pigerne,« lød det fra verdensstjernen.

21-årige Billie Eilish slog allerede igennem som 13-årig, da hendes nummer 'Ocean Eyes' gik viralt.

Siden da har kun lagt på, og hun har blandt andet sunget titelnummeret 'No Time To Die' til den seneste 'James Bond'-film.

Hendes seneste forhold var med Jesse Rutherford, forsanger for The Neighborhood, men de gik hver til sit i sommer.