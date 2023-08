Noget kan tyde på, at sangeren Lizzo ikke længere er inde i varmen hos megastjernen Beyoncé.

I nummeret 'Break My Soul (The Queens Remix)' nævner Beyonce en lang række kvindelige kunstnere.

Men da hun tirsdag aften optrådte i Massachutes, USA, var der pludselig en ændring i teksten.

Normalt nævner Beyonce nemlig Lizzo i en lang opremsning af navne, der blandt andre inkluderer legendariske kvindelige musikere som Erykah Badu, Nina Simone og Lauryn Hill.

Beyoncé undlod art nævne Lizzo i en sang, hvor hun normalt hylder hende blandt en række af andre store kvindelige stjerner. Foto: Arkivfoto: Andrew Harnik/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Beyoncé undlod art nævne Lizzo i en sang, hvor hun normalt hylder hende blandt en række af andre store kvindelige stjerner. Foto: Arkivfoto: Andrew Harnik/AP/Ritzau Scanpix

I tirsdags version af det feministiske hyldestnummer, var Lizzo dog pludselig ikke at finde i opremsningen.

I stedet gentog Beyonce Erykah Baduhs navn flere gange efter hinanden på det sted, hvor hun på indspilningen nævner Lizzo.

Det fremgår af flere videoer fra aftenens koncert.

Det har fået flere fans på det sociale medie X til at spekulere i, om der er opstået ondt blod mellem de to stjerner.

'Jeg er glad for, at Lizzo nåede at se Beyoncé – hun kommer aldrig til at se hende igen,' skriver en bruger.

'Det er mærkeligt, at Lizzo-situationen skete i går, samme dag som Beyoncé siger Badu fire gange, og springer Lizzos navn over. Vi har alle sammen sund fornuft', skriver en anden med reference til et kontroversielt søgsmål imod Lizzo.

Tirsdag kom det nemlig frem, at tre af Lizzos tidligere baggrundsdansere Arianna Davis, Crystal Williams og Noelle Rodriguez har sagsøgt stjernen i en sag om sexchikane.

Ifølge dokumenter fra sagen skulle danserne være blevet tvunget til at overære nedværdigende seksuel opførsel og skulle angiveligt være presset til at deltage i 'sex shows' mellem 2021 og 2023.

Den ene danser skulle angiveligt af Lizzo være blevet tvunget til at røre ved en anden persons bryster.

Lizzo, der er kendt for at være fortaler for kvinders kroppe i alle størrelser og former, skulle blandt andet angiveligt have generet den ene danser, fordi hun var for stor.

I dokumenterne klager de tre dansere også over, at sorte dansere er blevet behandlet dårligere af producentfirmaet bag Lizzo, Big Grrrl Big Touring.

Angiveligt skulle sorte medlemmer af gruppen have fået fortalt, at de var 'dovne, uprofessionelle og havde dårlig attitude'.

Slutteligt anklager de Lizzo for ikke at have betalt dem en fair løn, mens de optrådte i Europa, blandt andet på årets Roskilde Festival.

Torsdag tog Lizzo til genmæle på Instagram, hvor hun afviste alle anklager.

»Jeg ved, hvordan det føles at blive udskammet for sin vægt på daglig basis, og jeg ville absolut aldrig kritisere eller afskedige en medarbejder på grund af deres vægt,« skriver hun og tilføjer:

»Jeg ved, at jeg ikke er den skurk, som folk og medierne har portrætteret mig som i de seneste dage. Jeg er meget åben i min seksualitet og måde at udtrykke mig selv på, men jeg kan ikke acceptere eller tillade, at folk bruger den åbenhed til at få mig til at se ud som noget, jeg ikke er.«