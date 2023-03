Lyt til artiklen

Den amerikanske skuespiller Ben Affleck blev i februar offer for latterliggørelse på internettet, da han var med som gæst til Grammy Awards.

Latterliggørelsen fik nemlig flere medier til at beskrive, hvordan det lignede, at Jennifer Lopez måtte irettesætte sin ægtemand. Men sådan var det ikke.

I et større interview med The Hollywood Reporter fortæller Ben Affleck nu, hvad der egentlig skete under prisuddelingen i februar.

»Jeg lænede mig ind til hende og sagde, at når de ville begynde at optage, ville jeg fjerne mig fra billedet, så hun sad alene ved siden af Trevor (Trevor Noah, værten for showet, red.),« siger han og fortsætter:

»Og hun siger: 'Du skal fandeme ikke gå'. Det var en ægteskabsting.«

What is J Lo saying? Jlo and Ben Affleck at the #GRAMMYs Where are my lip readers at?! #jlo #BenAffleck pic.twitter.com/NVJt3yQpFL — A M A N D A (@BasicCaliBetch) February 6, 2023

Til The Hollywood Reporter fortæller Ben Affleck, at han ikke vidste, der blev filmet på parret, da han lænede sig ind til sin kone. Faktisk ville han helst gerne undgå at blive filmet.

Det var ikke kun, at Ben Affleck måtte irettesættes af Jennifer Lopez under prisuddelingen, som trak overskrifter i dagene efter.

Flere gange havde kameramændene været opmærksomme på at zoome ind på 'Batman'-skuespilleren, der så lidende ud.

Og det fik flere til tasterne på Twitter, hvor nogle af kommentarerne lød:

Hvem end det er, der bliver ved med at filme Ben Affleck, mens han bliver mere og mere irriteret, tak.

Uanset hvor dårlig en dag du har, så lover jeg dig, at du ikke har det lige så skidt som Ben Affleck til Grammy-uddelingen.

De mange skriverier og reaktioner på sociale medier fik Jennifer Lopez til at bryde tavsheden på Instagram.

»Altid den bedste tid sammen med min kærlighed, min ægtemand,« skrev hun i opslaget, der viser en række sammenklippede videoer og billeder fra Grammy Awards.

Og netop det bekræfter Ben Affleck nu også selv. Han havde nemlig en god aften.