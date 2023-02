Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Bella Thorne går i rette med en autografjæger og en 'upassende seksualisering' af hende selv som mindreårig.

I et interview med The Hollywood Reporter, fortæller skuespillerinden om en oplevelse, hun havde med en autografjæger på filmfestivalen Sundance i staten Utah, som prøvede at få hende til at signere provokerende billeder af sig selv.

»Jeg siger normalt ikke nej til dem, men de fornærmede mig. Der var den her fyr, der skubbede billeder foran mig. Jeg kiggede kort væk, og da jeg kiggede tilbage, var der et billede fra min GQ forside,« forklarer Bella Thorne og fortsætter:

»Den er super sexet, min røv er fremme, jeg har lingerie på og er topløs. Jeg sagde 'det vil jeg ikke signere', og så tog han det væk og puttede det foran mig igen. Jeg gentog, 'nej, det vil jeg ikke signere'.«

Så viste manden hende et andet billede. Heller ikke det faldt i 25-årige Bella Thornes smag.

»Jeg kunne ikke lide det. Det var upassende. Der var et billede fra en kampagne, som jeg lavede, da jeg var 16. Det var tydeligt, at han ville have mig til at underskrive ting, der bliver set som sexet eller af mig som mindreårig,« fortæller hun.

Nogle af de billeder, der blev taget af den tidligere Disney-stjerne, da hun var barn, ville Bella Thorne ikke stille op til i dag.

»Jeg ville ikke gøre det nu. Men du kan heller ikke bruge din tid på at prøve at tage de øjeblikke, hvor du var for sexet, tilbage.«

Bella Thorne har før gjort sig bemærket, da hun beskyldte en direktør for at seksualisere hende som tiårig.