Smilene er uden tvivl brede hos skuespilleren Lindsay Lohan og manden Bader Shammas.

De to er nemlig blevet forældre til deres første barn.

Over for US Weekly bekræfter en talsperson for Lindsay Lohan, at hun har født.

»De har fået en smuk, sund søn med navnet Luai. Familien er ubeskriveligt lykkelige,« lyder det

I marts annoncerede Lohan sin graviditet, hvor hun delte et billede af en sparkedragt og havde skrevet, at hun glædede sig helt vildt.

Lindsay og Bader har været gift siden 2022.

De to stod officielt frem som par i 2020.

Samtidig med at have travlt med at skabe liv i sin mave har Lindsay Lohan også filmet to nye film.

Den ene, 'Irish Wish', kommer på Netflix i 2024.