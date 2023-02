Lyt til artiklen

Harry Potter-forfatteren, JK Rowling, har længe stået model til hårde beskyldninger om transfobi – men denne gang gik det for vidt.

Det erkender BBC Scotland, der nu beklager ikke at have udfordret en af Rowlings kritikere tilstrækkeligt under en radiodebat, skriver Times.

I debatten, der handlede om det nye Harry Potter-spil, Hogwarts Legacy, sagde en transkvinde, at hun ikke ville købe spillet, fordi pengene kunne gå »til at finansiere anti-trans-bevægelsen.«

»Det har en målbar effekt på transmenneskers liv og sikkerhed, og jeg tror, det er derfor, så mange transpersoner er bekymrede over det her spil,« sagde debattøren 10. februar.

Blandt andet dét skulle programværten have udfordret, erkender BBC nu.

»Vi erkender, at programmet ikke formåede at udfordre de påstande, og at deltagerne fremlagde deres synspunkter, som var det fakta.«

»Det beklager vi,« lyder det.

Det er anden gang på under en måned, at BBC-koncernen må beklage uudfordrede beskyldninger mod JK Rowling i forbindelse med det nye Harry Potter-spil.

Første gang, det skete, var 2. februar i radioprogrammet Radio 4.

Her anklagede en transkvinde og redaktør på et spilmagasin Rowling for »grimme synspunkter«, »transfobi« og for at føre kampagne »imod transpersoner«.

Det førte til, at BBC modtog ikke færre end 200 lytterklager og måtte undskylde for ikke at have behandlet påstandene tilstrækkeligt kritisk.

Rowling, der i årtier har været en meget folkekær skikkelse verden over, er i de senere år blevet kritiseret heftigt fra flere sider for sine udtalelser om køn.

Hun har blandt andet udfordret idéen om, at køn skulle være en konstruktion, sådan som mange LGBTQ-grupper ellers mener.

Det er faldet i dårlig jord hos mange.

Faktisk har kritikken været så massiv, at Rowling nu addresserer den over flere afsnit i en ny podcast, der netop er udkommet tirsdag på det amerikanske medie The Free Press.

Podcasten hedder The Witch Trials og handler om netop den offentlige kritik af forfatteren.