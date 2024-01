Den amerikanske skuespiller Nicole Eggert, der i 1990'erne blev kendt som livredderen 'Summer' i hitserien 'Baywatch', har fået brystkræft.

Den i dag 51-årige skuespiller fortæller til People, at hun fik det konstateret i december, efter at hun tidligere på efteråret havde haft forfærdelige smerter i sit venstre bryst.

Først troede hun, at hun bare var ved at komme i overgangsalderen, men da hun kunne mærke en knude, ringede hun til sin læge og fik en nærmere undersøgelse.

»Det har været en hård tur,« fortæller hun til People og tilføjer, at hun holder modet oppe ved blandt andet at læse inspirerende citater.

Nicole Eggert i 2018. Foto: Lvp/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Nicole Eggert i 2018. Foto: Lvp/AP/Ritzau Scanpix

»Det er lidt kikset, men det får mig igennem,« fortæller hun.

Nicole Eggert skal opereres for at få fjernet kræften, og hun venter nu på at få at vide, hvornår hun skal i gang med kemoterapi.

Hun ved endnu ikke, om kræften har spredt sig til resten af kroppen, men det fylder alt i hendes tanker for tiden.

»Jeg har panikanfald, hvor jeg tænker, at det bare skal ud af mig.«

People skriver, at begge Nicole Eggerts forældre har haft kræft, og hendes største frygt er lige nu ikke at kunne være der for sine to døtre Keegan og Dilyn på 12 og 25 år.