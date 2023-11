At dø som 35-årig må unægtelig betegnes som være alt for tidlig.

Ikke desto mindre er det desværre den skæbne, den tidligere børneskuespiller Evan Ellingson mødte, skriver CNN.

Ifølge lokale myndigheder blev han fundet i sin seng i byen Fontana, som ligger en times kørsel øst for Los Angeles i Californien.

Ellingson døde i løbet af søndagen, men dødsårsagen er stadig uklar.

Til TMZ forklarer Ellings far, at han boede på et hjem for ædru personer, fordi han tidligere kæmpede med stoffer.

I sine unge år medvirkede han i en række store film og tv-serier.

Fans kender ham måske bedst for sin seneste rolle. Her medvirkede han i 18 afsnit af hitserien ‘CSI: Miami’, hvor han fra 2007 til 2010 spillede hovedpersonen Horatio Caines søn Kyle Harmon.

En rolle, som han i et interview med den filippinske avis The Philippine Star beskrev som værende både cool og sjov.

Han forklarede, at han selv fulgte serien religiøst med sin familie.

Derudover spillede han rollen som Jesse Fitzgerald i filmen ‘For Min Søsters Skyld’ fra 2009.

Ifølge IMDB fik han sin debut i 2001 som 13-årig, men har ikke spillet med i hverken film eller tv-serier siden 2010.

»Min barndom var fed. Jeg havde travlt med at lave det, jeg elskede. Jeg havde ingen fortrydelser, for jeg fandt min passion for skuespil tidligt i livet,« sagde han til The Philippine Star.