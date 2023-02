Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Flere gange har den amerikanske rocksanger Marilyn Manson været anklaget for voldtægt. Blandt andet af sin ekskæreste Ashley Morgan Smithline.

Men den sag kan nu med sikkerhed lukkes for sangeren.

Ashley Morgan Smithline har nemlig trukket sin anklage mod rocksangeren, hvis borgerlige navn er Brian Warner, tilbage.

I et tre sider langt retsdokument, som blev indgivet i retten torsdag, indrømmer Ashley Morgan Smithline, at hun har løjet om sine anklager grundet pres fra skuespilleren Evan Rachel Wood.

'Jeg underkastede mig presset fra Evan Rachel Wood og hendes sammenslutning om at anklage Warner for vold og voldtægter, hvilket ikke var sandt,' lyder det fra Ashley Morgan Smithline i retsdokumentet.

Ifølge Smithline blev hun af Mansons ekskæreste Evan Rachel Wood spurgt, om hun også var blevet pisket, lænket, bundet, brændemærket, overfaldet mens hun sov, slået eller voldtaget.

Selvom Ashley Morgan Smithline ingen hukommelse havde om, at det skulle være sket, hævder hun i dokumentet, at hun angiveligt af Wood blev manipuleret til at pynte på sandheden. Wood har ligeledes anklaget Manson for voldtægt.

'I sidste ende begyndte jeg tro på, at det, som jeg gentagne gange var blevet fortalt af Evan Rachel Wood og Esme Bianco, var sket for mig,' siger hun i dokumentet.

Til mediet Variety har en talsmand for Evan Rachel Wood afvist anklagerne fra Ashley Morgan Smithline om manipulation.

»Evan har aldrig presset eller manipuleret Ashley. Det var Ashley, som først tog kontakt til Evan vedrørende det misbrug, hun blev udsat for,« siger talsmanden og fortsætter:

»Det er uheldigt, at den chikane og de trusler, Ashley har modtaget efter sine anklager, har presset hende til at ændre forklaring.«

Ashley Morgan Smithline har, siden de første anklager mod Manson kom frem i 2020, været en af de vedholdende stemmer, og senest i februar blev Marilyn Manson anklaget for overgreb på en mindreårig.

Marylin Manson har gennem alle anklager hævdet sin uskyld.