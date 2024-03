I seks uger spillede Anne Hathaway gravid i et teaterstykke. Men publikum vidste ikke, at hun samtidig gennemgik en personlig tragedie.

For i samme periode, som teaterstykket kørte, havde hun fået en abort.

Det fortæller Anne Hathaway i et interview med Vanity Fair om sin første graviditet tilbage i 2015.

»Jeg lavede teater og var nødt til at 'føde' på scenen hver aften,« siger Hathaway, der ikke lægger skjul på, at følelserne fik frit løb, når hun befandt sig backstage og blandt andet fik besøg af sine venner.

Her var hun nødt til at være oprigtig, fortæller hun.

»Det var for meget at holde det inde, når jeg stod på scenen og lod, som om alt var fint. Det er virkelig svært at ville noget så meget og spekulere på, om man gør noget forkert,« tilføjer hun over for Vanity Fair.

Den Oscar-vindende skuespiller har siden fået to børn med sin mand.

Sønnerne Jonathan og Jack i henholdsvis 2016 og 2019.

Men hun har efterfølgende fundet af, at flere tætte venner har været igennem det samme, som hun har – men at hun ikke vidste noget om det.

Ligesom hun ikke fortalte andre, hvad hun gennemgik.

Noget, hun fortryder i dag.

»Hvorfor føler vi os så unødigt isolerede? Det er der, vi tager skade. Så jeg besluttede, at jeg ville tale om det,« siger den 41-årige skuespiller.

Anne Hathaway har i en årrække været et velkendt navn i Hollywood. I 2013 vandt hun en Oscar for sin rolle i filmen 'Les Misérables'.