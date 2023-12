Den 48-årige skuespiller Angelina Jolie har i årtier fyldt på filmlærredet og i medierne.

Men hvis hun skulle starte forfra i 2023, ville det ikke være som Hollywood-skuespiller.

Det fortæller hun i et nyt interview til The Wall Street Journal.

»Jeg vil ikke være skuespillerinde i dag. Da jeg startede, var det ikke en forventning at være så offentlig, at dele så meget,« forklarer hun overfor mediet.

Hun forklarer overfor mediet, at hun i stedet ville overveje at spille teater, men i et forsøg på at undgå 'den offentlige kontrol,' ville hun undgå Hollywood-filmene.

Skuespilleren åbner også op om, at hun har oplevet helbredsproblemer som følge af stress fra offentligheden, hvor hun uddyber, at hun fik Bells parese kort før sin skilsmisse.

Sygdommen gør, at noget af ansigtet bliver lammet.

Oscar-vinderen er født i en filmfamilie, hvor begge forældre har været skuespillere, og hun besluttede tidligt at følge i deres fodspor. Derfor forklarer hun også overfor mediet, at hun aldrig har været spor imponeret over rampelyset.

Det har nemlig aldrig været 'betydningsfuldt eller vigtigt' for hende.

Angelina Jolie har vundet flere priser for sit arbejde, blandt andet en Oscar-statuetter for sin rolle i filmen 'Girl, Interrupted' i 2000.

Hun nåede at danne par med skuespiller Brad Pitt i ti år, men de blev skilt i 2016.

Sammen har de seks børn: Maddox, Pax, Knox, Zahara, Shiloh og Vivienne.