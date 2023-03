Lyt til artiklen

Den verdensberømte britiske komponist, Andrew Lloyd Webber, er i dyb sorg. Han har netop mistet sin ældste søn.

Nicholas 'Nick' Lloyd Webber er død i en alder af bare 43 år.

Det skriver den ikoniske musicalmand selv på Twitter.

»Jeg er knust over at skulle meddele, at min elskede ældste søn Nick døde for et par timer siden på Basingstoke Hospital. Hele hans familie er samlet, og vi er alle dybt bedrøvet.«

I am shattered to have to announce that my beloved elder son Nick died a few hours ago in Basingstoke Hospital. His whole family is gathered together and we are all totally bereft. -ALW — Andrew Lloyd Webber (@OfficialALW) March 25, 2023

For blot en uge siden skrev Webber på det sociale medie, at hans søn var »kritisk syg« med kræft i mavesækken.

Ved den lejlighed skrev han, at han var »absolut knust« over sønnens diagnose.

»Som mine venner og familie ved, har han kæmpet mod kræft i mavesækken de seneste 18 måneder, og Nick er nu indlagt.«

Af samme grund aflyste den 74-årige Webber sin deltagelse i flere arrangementer i forbindelse med Broadway-premieren på sin seneste musical 'Bad Cinderella,' skriver The People..

Nicholas Lloyd Webber, Composer and Son of Andrew Lloyd Webber, Dies at 43 https://t.co/pwEivWZsEL — Variety (@Variety) March 25, 2023

Nicholas Lloyd Webber er søn af Andrew Lloyd Webber og Sarah Hugill, som komponisten var gift med fra 1971 til 1983.

Sønnen gik i sin far fodspor og blev selv en anerkendt og Grammy-nomineret komponist.

Han var dog bevidst om, at hans berømte efternavn gav han særlig opmærksomhed og kæmpede for at bevise sit eget værd uafhængig af faderen.

»I lang tid droppede jeg Lloyd-delen – for at se, hvordan reaktionen ville være,« fortalte han i et interview med avisen The Times i 2011.

»Jeg fik nogle ting i radioen, så jeg tænkte: 'o.k., jeg er åbenbart ikke en fuldstændig idiot.' Så tænkte jeg: 'Hold nu op. Hvis andre mennesker er parate til at arbejde sammen med mig uden efternavnet, så skulle jeg måske bare fortsætte med det.'