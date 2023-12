13. december kom den triste nyhed, at den kun 61 år gamle skuespiller Andre Braugher var død.

Dette skete efter kort tids sygdom.

Nu har hans agent, Jennifer Allen, uddybet, hvilken sygdom der var tale om. Det sker til ET.

Få måneder før sin død, blev Andre Braugher diagnosticeret med lungekræft.

Skuespilleren blev især kendt for sin rolle i hitserien 'Brooklyn Nine-Nine', hvor han spillede politiinspektøren Raymond Holt.

Han spillede dog også med i serier som 'Homicide: Life on The Street' og 'Thief' - roller, som sikrede ham to Emmys.

Andre Braughers kollegaer har taget den triste nyhed tung. Terry Crews, der spillede sammen med Andre Braugher i 'Brooklyn Nine-Nine', har hyldet ham på Instagram.

'Du lærte mig så meget. Jeg vil altid være taknemmelig for at have lært dig at kende (...) Hvil i fred, Andre. Jeg elsker dig, mand,' skriver han blandt andet.

Andre Braugher efterlader sig kone og tre børn.