Det amerikanske tøjfirma Abercrombie & Fitch skal for retten i en prekær sag. Ifølge anklageskriftet, der netop er fremlagt i New York, har firmaet finansieret sexhandel.

Sagen begyndte som anklager mod firmaets tidligere direktør, Mike Jeffries, men nu trækkes selve firmaet altså også i retten. Det skriver BBC.

Årsagen er, at firmaet, ifølge anklageskriftet, gav den tidligere administrerende direktør ‘uhindret adgang’ til ressourcer, der støttede hans ‘kriminelle virksomhed’.

Sagen, der begyndte med en lang række afsløringer på BBC, handler om unge mandlige modeller, der er blevet udnyttet seksuelt.

Et sjældent billede af Mike Jeffries, her i Paris i 2012, da han stadig var topchef for Abercrombie & Fitch. Foto: Bertrand Guay/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Et sjældent billede af Mike Jeffries, her i Paris i 2012, da han stadig var topchef for Abercrombie & Fitch. Foto: Bertrand Guay/AFP/Ritzau Scanpix

Mediet har brugt to år på at undersøge og afsløre, hvordan 12 mænd er blevet handlet og misbrugt i forbindelse med fester i Jeffries private hjem og på luksuriøse hoteller.

Ifølge mændenes vidnesbyrd, har direktøren arrangeret fester over hele verden, hvortil unge mænd blev fløjet ind for at have sex.

Både Mike Jeffries og hans britiske partner, Matthew Smith, anklages i sagen for sexhandel, seksuelt misbrug og voldtægt.

Da det tidligere denne måned kom frem, hvordan Jeffries og Smith havde brugt en mellemmand til at rekruttere unge, voksne mænd til arrangementerne, reagerede Abercrombie & Fitch ved at sige, at man fra firmaets side var 'forfærdet og væmmedes' over afsløringerne.

Abercrombie & Fitch anklages for at have 'vendt det blinde øje til', når den tidligere direktør Mike Jeffries udnyttede unge mænd til sexorgier. Foto: Michael Kappeler/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Abercrombie & Fitch anklages for at have 'vendt det blinde øje til', når den tidligere direktør Mike Jeffries udnyttede unge mænd til sexorgier. Foto: Michael Kappeler/AP/Ritzau Scanpix

Men nu trækkes tøjfirmaet alligevel ind i sagen.

Ifølge anklageskriftet 'vidste' virksomheden eller 'burde have vidst', at de leverede den ‘økonomisk livsnerve til den sexhandelsorganisation’ som Mike Jeffries stod bag fra 1992 og 2014 – mens han var administrerende direktør for virksomheden.

Argumentet fra anklageren er, at Jeffries blandt andet brugte firmaets jetfly, penge og adgang til mandlige modeller til at muliggøre sine sexhandler.

Ligesom det fremhæves at medarbejdere 'pakkede hans sexlegetøjstaske til forretningsrejser' og at Jeffries sendte e-mails fra virksomhedens mailsystem, når han skrev til modelspejdere og arrangerede, hvordan unge mandlige modeller kunne misbruges.

»Med Abercrombies medvirken kunne Jeffries frit misbruge snesevis af mænd seksuelt og betale enorme summer i tys-tys-penge uden frygt for at blive opdaget af politiet,« står der ifølge BBC i papirerne fra retten.

I 2014 forlod Mike Jeffries Abercrombie & Fitch. Ifølge BBC med en check på omkring 175 millioner kroner i hånden som tak for indsatsen.

Hverken Mike Jeffries, hans partner eller Abercrombie og Fitch vil udtale sig om sagen, før retssagen begynder.