Netop nu har dokumentarfilmen ‘Take a chance’, premiere på streamingtjenesten Prime Video.

Filmen handler om Abba forsangeren, Agnetha Fältskog, og den stalker, der i mange år har forfulgt hende.

Men filmen er ikke blevet til med den svenske sangers gode vilje. Det kan den svenske avis Expressen berette.



Tværtimod har sangeren og hendes management forsøgt at få filmen stoppet.

Agnetha Fältskog har uden held forsøgt at stoppe ny dokumentar om hende.

»Vi skrev, at vi absolut ikke ville have, at de lavede den,« siger Andreas Lindé som er administrerende direktør for det selskab, der varetager Agnetha Fältskogs interesser til avisen.

Imens Abbas manager, Görel Hanser, kalder det både ‘respektløst’ og ‘meget kedeligt’, at Prime Video til trods for anmodningen er fortsat med at producere dokumentaren.

Som det burde fremgå optræder Agnetha Fältskog ikke selv i filmen. Det gør derimod hende mangeårige stalker, hollandske Gert van der Graaf.

Desuden interviewes flere eksperter i stalking.

Gert van der Graf blev besat af Agnetha Fältskog, da han som barn så hende synge 'Waterloo' ved det internationle Melodi Grand Prix i 1974.

Gert van der Graaf blev som barn optaget af den lyshårede sangerinde, der vandt det Europæiske Melodi Grand Prix i 1974.

Så optaget at han lærte sig svensk og i 1990erne flyttede til Sverige, hvor han købte et hus i nærheden af sangeren.

I 1997 indledte Agnetha Fältskog et forhold til sin stalker. Men da hun to år senere ville ud af forholdet, genoptog hollænderen stalkeriet.

Blandt andet skrev han 300 breve på to år, ringede op til tre gange hver dag og forfulgte sangeren.

Agnetha Fältskog under retssagen i 2000, hvor hendes stalker blev dømt.

Agnetha Fältskog har aldrig offentligt talt højt om forholdet. Men da Gert van der Graaf i 2000 blev tiltalt for stalking, fortalte hun i retten, at forholdet kom i stand:

»Efter et meget intenst frieri fra hans side, følte jeg til sidst, at jeg ikke kunne modstå mere, jeg ville lære ham at kende,« forklarede den i dag 73-årige sanger.

Forholdet og retssagen blev beskrevet af journalisten Fredrik Strage i bogen ‘Fans’.

Hollænderen blev dømt for overgreb, udvist fra Sverige og fik et politiitilhold mod at opsøge Agnetha.

Alligevel fastslår han i den nye dokumentarfilm:

»Det er ikke forbi – ikke for mit vedkommende i al fald.«