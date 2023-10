Britney Spears skriver i sin nye bog, at Justin Timberlake slop op med hende over sms.

Nu afslører en af popstjernens tidligere samarbejdspartnere, hvad der stod i beskeden.

Tirsdag udkommer Britney Spears nye selvbiografi 'The Woman in Me' (På dansk 'Min egen stemme', red.), hvor hun blandt andet kommer ind på sit tidligere forhold til Justin Timberlake.

De to popstjerner mødte hinanden som børn, da de var med i Disney-programmet 'The Mickey Mouse Club' i starten af 1990erne.

Justin Timberlake og Britney Spears fotograferet til en basketballkamp i februar 2002. Kort efter slår Justin Timberlake op. Foto: Tom Mihalek/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Justin Timberlake og Britney Spears fotograferet til en basketballkamp i februar 2002. Kort efter slår Justin Timberlake op. Foto: Tom Mihalek/AFP/Ritzau Scanpix

I 1999 begyndte de at date, men i 2002 var det slut – ifølge Britney Spears grundet utroskab fra begge sider.

Det amerikanske medie Page Six har i forbindelse med bogudgivelsen interviewet musikvideo-instruktøren Chris Applebaum, der i starten af 2002 netop var helt tæt på Britney Spears, da Justin Timberlake slog op.

Han fortæller til mediet, at de var i gang med at filme musikvideoen til Britney Spears-nummeret 'Overprotected: The Darkchild Remix'.

Optagelserne foregik over to dage i Los Angeles, og på andendagen kunne de pludselig ikke finde Britney Spears.

Britney Spears til premieren på Leonardo Di Caprio-filmen 'Once Upon a Time … in Hollywood' i 2019. Foto: Valerie Macon/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Britney Spears til premieren på Leonardo Di Caprio-filmen 'Once Upon a Time … in Hollywood' i 2019. Foto: Valerie Macon/AFP/Ritzau Scanpix

Chris Applebaum husker, at den dengang kun 20-årige popstjerne var væk mellem 20-40 minutter, inden han til sidst fandt hende grædende på gulvet i sit omklædningsrum.

Hun viste ham sin mobiltelefon, og på skærmen stod der helt kort i en sms fra Justin Timberlake: 'It's over' (Det er slut, red.).«

Ifølge musikvideoinstruktøren havde Justin Timberlake fundet ud af, at Britney Spears havde været ham utro med med koreograf – noget hun også indrømmer i sin bog – og derfor havde han hele dagen uden held forsøgt at få fat på hende.

Chris Applebaum fortæller til Page Six, at han godt forstod, hvis Britney Spears ikke havde lyst til at fortsætte musikvideo-optagelserne, men gav hende samtidig følgende opmuntring:

Justin Timberlake er i dag gift med skuespilleren Jessica Biel. Her er de sammen til en biografpremiere i 2022. Foto: Jordan Strauss/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Justin Timberlake er i dag gift med skuespilleren Jessica Biel. Her er de sammen til en biografpremiere i 2022. Foto: Jordan Strauss/AP/Ritzau Scanpix

»Hvis du går ud og afslutter den sidste del, kan du vise ham, at han har begået den største fucking fejl i sit liv.«

Og det fik hende overbevist.

Herunder kan du se Britney Spears i den færdige musikvideo, der udkom kort efter.

Britney Spears fortæller i sin bog, at hun efterfølgende flygtede hjem til sin familie i Louisiana, mens Justin Timberlake hyggede sig i Hollywood,

Kort efter udgav han sangen 'Cry Me A River', der skulle bekræfte Britney Spears' utroskab.

Justin Timberlake har endnu ikke selv kommenteret Britney Spears bog.

Ifølge det amerikanske Hollywood-medie Entertainment Tonights kilder, har han ikke lyst til at rippe op i fortiden, men fokuserer i stedet på sin egen familie.