Fans af det amerikanske talkshow ‘Late Show’ på CBS bliver endnu en gang nødt til at væbne sig med tålmodighed.

Lige efter thanksgiving blev værten på showet, Stephen Colbert, indlagt.

På Instagram deler han selv nyheden fra sygesengen.

»Jeg er ked af at sige, at jeg bliver nødt til at aflyse vores shows den her uge. Du tænker sikkert ‘en overdosis af kalkun, Steve? En væltet sovseskål?’,« skriver han.

Virkeligheden viste sig at være noget mere alvorlig end overspisning af mad til thanksgiving.

»Faktisk er jeg ved at komme mig efter en sprængt blindtarm. Jeg er taknemmelig for mine lægers behandling, og for Evie og børnene for at holde mig ud. Fremadrettet vil alle e-mails til min blindtarm blive behandlet af min bugspytkirtel,« skriver han.

Showet var ellers sat til at vende tilbage tirsdag aften lokal tid med gæster som Jennifer Garner, Baz Luhrmann, Sir Patrick Stewart, Barbra Streisand og Kelsey Grammer, skriver The Hollywood Reporter.

Det er ikke første gang i år, at ‘Late Show’ må sættes på pause.

I oktober aflyste CBS en hel uges programmer, da Stephen Colbert lå syg med corona.

Derudover var showet også på pause hele sommeren, på grund af strejken fra manuskriptforfattere og skuespillere.