»Hun havde sagt til mig: 'I medgang og modgang, i sygdom og i sundhed'. Hun var i stand til at få mig igennem det og gå igennem det med mig. Og det har hun gjort i 35 år.«

Sådan lyder det i et nyt interview fra skuespiller Michael J. Fox, hvor han fortæller om sin Parkinsons sygdom og hvordan, det har påvirket hans mangeårige ægteskab med Tracy Pollan.

Til CBS Mornings fortæller han, at hun har støttet ham hele vejen igennem, men han fortæller også, at han ville have forstået det, hvis hun havde valgt at gå fra ham, da han fik den alvorlige sygdom.

»Vi vidste, at bussen kom, og vi vidste, at den ville ramme, men vi vidste ikke, hvor langt væk den var, eller hvor hurtigt den kørte. Jeg kunne til enhver tid have tilgivet hende, hvis hun havde sagt: 'Jeg står af her'. Men det gjorde hun ikke.«

Michael J. Fox var kun 29 år gammel, da han blev diagnosticeret med Parkinsons sygdom. Han er i dag 62 år gammel.

Michael J. Fox er kendt og elsket for mange skuespilprojekter, men især 'Tilbage til fremtiden'-filmene.

Ifølge lægerne ville han være heldig, hvis han kunne blive ved med at arbejde som skuespiller de næste ti år, men først 29 år senere – som 58-årig – gik han på pension, fordi han fik problemer med at huske sine replikker.

Nu lægger han al sin tid i sin velgørenhedsfond, der gennem tiden har rejst mere end halvanden million til fordel for forskning i Parkinsons syge.