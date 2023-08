Alder er ingen hindring, når det kommer til kærlighed. Den eneste forskel er, at man, jo højere alderen bliver, har mindre tid at spilde.

Det er den australsk/amerikanske mediemogul, 92-årige Rupert Murdoch, et godt eksempel på.

I marts blev han forlovet med sin 66-årige kæreste, den tidligere politipræst, Ann Lesley Smith, men fortrød. Nu fire måneder senere dater han en ny 66-årig. Det skriver The Guardian.

Rupert Murdoch havde ellers svoret, at han ikke skulle løse billet til endnu en tur i kærlighedskarrusellen. I hvert fald sagde han, da han i marts annoncerede forlovelsen, til sin egen avis New York Post:

»Jeg var meget nervøs. Jeg frygtede at forelske mig – men jeg vidste, at dette ville være min sidste. Det har det bare at være. Jeg er lykkelig.«

Efter planen skulle parret være gift denne sommer, men kun få uger efter udtalelsen og forlovelsen skrinlagde Murdoch altså dén plan.

Nu har han så fået en ny kæreste. Ifølge The Guardian hedder den udvalgte Elena Zhukova og har tidligere været gift med oligarken Alexander Zhukov.

Det nye par mødtes til en fest, som en af Murdochs ekskoner, Wendi Deng, holdt. Ifølge flere medier, blandt andet Daily Mail, har de allerede tilbragt sommeren sammen – blandt andet ombord på yachten Christina O, der i øvrigt engang tilhørte den græske milliardær, Aristotle Onassis, og var stedet, hvor han i sin tid kurtiserede, Jackie Kennedy.

Indtil august sidste år var 92-årige Rupert Murdoch gift med den tidligere supermodel, Jerry Hall. Hun var hans fjerde kone. Foto: Zz/AP/Ritzau Scanpix

Hvis Murdoch frier til Zhukova, og hvis de gifter sig, bliver det femte ægteskab for Rupert Murdochs vedkommende.

Han har tidligere være gift med Patricia Booker, Anna Maria Torv, Wendi Deng og senest den tidligere supermodel Jerry Hall, som han blev skilt fra i august sidste år.

Rupert Murdoch er hovedaktionær, bestyrelsesformand og direktør for News Corporation og grundlægger af flere medier blandt andet Fox News og Sky News.