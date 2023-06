'Can't Take my Eyes of You'.

Sådan sang Frankie Valli i storhittet af samme navn fra 1967. Nu kan den 89-årige legende så glæde sig over, at han også i virkeligheden har fundet en kvinde, han ikke kan få øjnene fra.

Mandag kunne han således gifte sig med sin 29 år yngre kæreste, Jackie Jacobs.

Det skriver People.

De to sagde ja til hinanden i Las Vegas under en privat ceremoni, hvor det kun var de to, der deltog. Og underlægningsmusikken? Ja, det var såmænd førnævnte 'Can't Take my Eyes of You'.

»Det er forrygende at have fundet kærligheden endnu en gang på det her stadie i mit liv,« fortæller han til People.

Parret mødte hinanden første gang i 2007, men det var først i 2015, de begyndte at date.

»Vi mødtes på en restaurant i Los Angeles, hvor han sluttede sig til mig og mine venner. Vi holdt kontakten via telefon, indtil han sidst i 2015 ringede til mig og bad om en date. Vi har været sammen lige siden,« fortæller Jackie Jacobs, som tidligere har været marketingdirektør hos tv-stationen CBS.

Det er fjerde gang, Frankie Valli bliver gift.

Sangeren slog igennem med gruppen The Four Seasons, som ud over ham oprindelig bestod af Tommy DeVito, Nick Massi og Bob Gaudio.

Siden da har der været en del udskiftninger blandt medlemmerne, men gruppen er fortsat aktiv den dag i dag.