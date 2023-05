Martha Stewart har skrevet historie.

Den 81-årige tv-personlighed kan nemlig bryste sig af at være den ældste person, der nogensinde har prydet forsiden på Sports Illustrateds ikoniske swimsuit-magasin.

Det afslører Martha Stewart selv i det amerikanske morgen-tv-show 'Today'.

Selv har Sports Illustrated kaldt den snartkommende forside for 'episk', mens den 81-årige forretningskvinde selv kalder sin præstation for 'historisk'.

»Da jeg hørte, jeg skulle være på forsiden af Sports Illustrated Swimsuit, tænkte jeg: 'Okay, det er ret godt, jeg kommer til at blive den ældste person, nogensinde tror jeg, på en forside af Sports Illustrated,« sagde Martha Stewart i tv-udsendelsen.

»Og jeg tænker ikke så meget på alder, men jeg tænkte, at det var vel ret historisk!«.

Martha Stewart har vundet sin berømmelse særligt inden for særligt det kulinariske, men faktisk startede hun sin karriere som model.

Da hun var 15, begyndte hun som model, og i sine teenageår nåede hun blandt andet at lægge ansigt til alt fra Chanel til Unilever.

Foto: Ruven Afanador/Sports Illustrated

Siden blev Martha Stewart børsmægler, for derefter at starte en cateringforretning, der mundede ud i hendes velkendte livsstilsunivers, hvorfra hun blandt andet har lavet flere succesfulde tv-programmer og udgivet rekordsælgende bøger.

Men hendes klækkelige formue på baggrund af forretningsimperiet har også været under kritisk lup.

Det gjaldt, da hun i 2004 røg i fængsel et lille halvt år for at have løjet og forhindret opklaringen af en mistænkelig aktiespekulation, hun stod bag, og som hun yderligere måtte betale en bøde på 180.000 kroner for.

I den nye billedserie, taget af fotograf Ruven Afanador, ser man Martha Stewart i ti forskellige sæt badetøjsoutfits i den Dominikanske Republik.

Foruden Martha Stewart vil man også kunne finde forsider af det kommende Sports Illustrated Swinsuit med de lidt mere arketypiske modeller, nemlig den 37-årige skuespiller Megan Fox, den 30-årige tyske musiker og transkvinde Kim Petras, samt den 27-årige model Brooks Nader.

Det nye Sports Illustrated Swinsuit udkommer torsdag 18. maj 2023.

Forsiden af den årlige badetøjsudgivelse er ofte blevet betragtet som topmålet for en model, og i de senere år har det været en stor begivenhed, når forsidemodellerne blev annonceret.

En ære, som verdenskendte modeller som Cheryl Tiegs, Heidi Klum og Irina Shayk tidligere har haft fornøjelsen af.

Siden 1997, hvor Tyra Banks var på forsiden som den første sorte kvinde, har Sport Illustrated Swimsuit været en selvstændig udgivelse, men helt tilbage fra 1964 startede konceptet med at have smilende, atletiske kvinder i badetøj med i hovedudgaven af Sports Illustrated.