»Det er aldrig for sent at blive mor.«

Sådan skriver den 53-årige supermodel Naomi Campbell, der afslører, at hun er blevet mor for anden gang.

Det skriver hun i et opslag på sin Instagram.

Hun afslører samtidig, at det er en lille dreng, som familien kan byde velkommen.

»Min lille skat, du skal vide, at du er så elsket og omgivet af kærlighed fra det øjeblik, du kom ind i vores liv,« skriver hun til et billede af den lille, nye søn.

Supermodellen har i forvejen en datter, som kom til verden i maj 2021.

Hun opfordrer alle til ikke at tøve med at blive mor, som hun betegner som 'den største glæde'.

Udover titlen som mor til to, har Naomi Campbell også et imponerende cv fra sin tid som model.

Hun var nemlig den første sorte kvinde, der kom på forsiden af Time, Vouge France og British Vogue. Naomi Campbell startede sin modelkarriere, da hun var 15 år.