90'er rapperen Da Brat er gravid. I en alder af 48 år venter hun og konen Jesseca Harris-Dupart et barn.

»Det har været en rejse. Vi har lært meget om kvinder over 40,« siger Da Brat til People.

I februar sidste år blev parret gift, og samtidigt begyndte vejen mod forældreskab. Og det har ikke kun været en dans på roser.

Rapperen havde flere sundhedsproblemer, og hun måtte under kniven for at få fjernet muskelknuder og polypper, før hun skulle have lagt æg op.

Og lige da det så lyst ud kom en spontan abort.

»Jeg har aldrig glædet mig så meget til noget, som jeg ikke engang vidste, jeg ville have. Jeg blev forelsket i ideen, og den blev taget fra mig,« fortæller Da Brat.

Men nu ser graviditeten ud til at holde. Til parrets store glæde.

»Heldigvis, havde vi stadig et par æg tilbage i banken,« siger rapperen, der nu er 18 uger henne, og dermed i sit andet trimester.