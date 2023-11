Siden 2015 har skuespillerne Sarah Paulson og Holland Taylor dannet par.

Sarah Paulson er 48 år gammel, mens Holland Taylor i januar fyldte 80. Men selvom der er 32 år imellem dem, har de deres egen måde at få det til at fungere på, aldersforskellen til trods.

Det fortæller Holland Taylor til Page Six.

»Jeg tror, vi følger hver vores vej, så vi er ikke helt ens (...) Vi gør nogle ting hver for sig, så alle får lov til at være tro mod det, de tror på. Hun (Sarah Paulson, red.) er meget mere social, og jeg kan godt lide at være lidt alene, så det har jeg. Hun tilbringer noget tid med venner og ikke med mig, så det er en god balance.«

Dengang de to stod frem som par, var der flere, som hævede øjenbrynet på grund af aldersforskellen.

Sarah Paulson har tidligere fortalt, at hun i startede var tøvende med at lade offentligheden kende til forholdet, da hun af folk blev advaret om, at det kunne påvirke hendes karriere.

»Det slog mig: 'Bør jeg ikke (gøre det, red.)? Og så tænkte jeg: 'Hvorfor skulle jeg ikke gøre det?« fortalte hun til Edit i 2017, mens hun samme interview slog fast, at det var forkert at tænke sådan.

I et interview hun gav året efter slog hun da også helt fast, at hun er fuldstændig ligeglad med, hvad alle andre tænker om forholdet.

»Hvis nogen vil bruge tid på at tænke, at jeg er mærkelig, fordi jeg elsker den mest spektakulære person på planeten, så er det deres problem,« sagde hun dengang til Modern Luxury.

Holland Taylor har spillet med i en lang række film og serie, men er især kendt for sin mangeårige rolle i komedieserien 'Two and a Half Men'.

Sarah Paulson har spillet med i storfilm som 'The Post', '12 Years a Slave' og 'Carol'.