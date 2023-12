»En dum, dum mand« og »en lille maddike«.

Sådan lød et udvalg af de svinere, som skuespiller Charlie Sheen i 2011 sendte afsted mod Chuck Lorre, producer på serien 'Two And a Half Men'.

En serie som Charlie Sheen blev fyret fra, efter hans stofmisbrug tog fuldstændig overhånd.

I dag er den 58-årige skuespiller dog blevet clean, og forholdet til Chuck Lorre er minsandten også klinket. Det er i sådan en grad, at de to nu arbejder sammen igen på serien 'Bookie'.

Chuck Lorre har også stået bag serier som 'The Big Bang Theory' og 'Dharma & Greg'. Foto: David Mcnew/AFP/Ritzau Scanpix

Charlie Sheen lægger dog ikke skjul på, at han var overrasket, da han fik et opkald fra Chuck Lorre.

Det fortæller han i et interview med People.

»Chuck rakte ud og sagde: 'Hey, det er på tide at begrave stridsøksen. Det er på tide, at vi giver hinanden et kram og husker de gode ting, vi lavede sammen.«

Den betragtning var Charlie Sheen enig i, og stemningen, da de to endelig mødtes fysisk, var da også overordentlig god.

»Vi strålede begge. Strålede,« fortæller han.

Han fortæller, at det er surrealistisk, at han nu igen er en del af et show, som Chuck Lorre står bag.

Produceren har heller ikke lagt skjul på, at riften mellem de to tog hårdt på ham.

Det tog flere år, før han kunne se genudsendelser af 'Two And a Half Men', fordi det var for smertefuldt.

Men alligevel var han altså ikke i tvivl om, at skuespilleren skulle være med i den nye serie. Derfor tog han fat i i Charlie Sheens hold.

»Jeg var nervøs, men næsten lige så snart vi begyndte at tale sammen, kom jeg i tanke om, at vi engang var venner. Det venskab virkede pludselig til at være der igen. Jeg vil ikke være for sentimental, men det var helende. Og han (Charlie Sheen, red.) var også helt med på at gøre grin med sig selv. Da vi mødtes, gik jeg hen til ham, og vi krammede. Det var bare fantastisk,« fortæller han til Variety.