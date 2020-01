»Vil du, eller skal jeg smøre tryllecremen på din mave?«

30-årige Tanja husker tydeligt spørgsmålet fra hypnotisøren. Så stilheden. Forbløffelsen.

Hun husker tydeligt, hvordan hun tænkte: 'Tryllecreme? Hvorfor skal jeg have creme på? Og hvorfor skal du røre mig? Det skal du ikke.'

Svaret blev nej. »Det vil jeg gerne selv gøre.«

Hændelsen, som Tanja fortæller om i fjerde afsnit af B.T.s podcast 'Hypnotisøren', ligger i dag tre år tilbage, men kan med sagens senere udvikling stadig frembringe en vis utryghed. Tanja er et dæknavn, men B.T. er bekendt med hendes rigtige identitet.

Fast mønster inden overgreb

Fremgangsmåden – ønsket om at smøre creme på, at røre – har sidenhen vist sig at være én af hypnotisør Michael Ole Anker Poulsens faste rutiner, inden han forgreb sig på sine klienter.

Noget, han i marts 2018 fik rettens ord for at have gjort, da han blev idømt tre og et halvt års fængsel for at krænke og voldtage 10 kvinder, imens han havde dem under hypnose i sit lille behandlerværelse i Rødovre Centrum.

Tanja var ikke én af dem. Hun nåede at sige fra. Sige stop. Inden det var for sent.

Michael Ole Anker Poulsens klinik lå i butikscenteret Rødovre Centrum. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Michael Ole Anker Poulsens klinik lå i butikscenteret Rødovre Centrum. Foto: Bax Lindhardt

»Jeg synes, det var virkelig underligt. Især da han begyndte at snakke om tryllecremen. Først kunne jeg ikke lade være med at trække lidt på smilebåndet ad det. Men samtidig var det upassende og grænseoverskridende. Han skulle i hvert fald ikke røre mig.«

»Han ledte efter en indgang til at komme til at røre ved mig. I dag tænker jeg på det som utroligt klamt og manipulerende.«

Ignorerede ofrenes nej

At påsmøring af creme var en fast fremgangsmåde for Michael Ole Anker Poulsen, fremgår af den 51 sider lange dombog fra retssagen mod ham.

Heri fortæller flere af de forurettede kvinder, hvordan hypnotisøren, imens han havde dem under hypnose, pludselig begyndte at tale om en healende, usynlig creme, som de skulle vælge, om de selv ville smøre på, eller om han skulle gøre det for dem.

Gangen, der løb lige uden for døren til Michael Ole Anker Poulsens klinik, hvor han over en periode på mindst seks år krænkede og voldtog en lang række kvinder. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Gangen, der løb lige uden for døren til Michael Ole Anker Poulsens klinik, hvor han over en periode på mindst seks år krænkede og voldtog en lang række kvinder. Foto: Bax Lindhardt

Selvom kvinderne sagde, at de selv ville gøre det, blev det i flere tilfælde bevidst overhørt – ignoreret – af Michael Ole Anker Poulsen.

Ofte lagde han efter noget tid alligevel hånden på kvinderne og bad dem herefter vurdere, hvor rart det føltes – på en skala fra 0 til 10.

I dombogen er en af seancerne beskrevet således:

»Tiltalte lagde nu sin hånd på vidnets mave og spurgte, om det var der, hendes følelse sad. Hun svarede nej, og tiltalte flyttede sin hånd op mod hendes bryster. Vidnet sagde til tiltalte, at følelsen sad længere nede.«

»Tiltalte rykkede nu sin hånd ned til hendes skridt og spurgte igen til 0-10-skalaen. Vidnet svarede tydeligt '0'. Det kunne ikke misforstås. Tiltalte spurgte igen til, hvor følelsen sad, og vidnet svarede: 'Længere oppe'. Tiltalte flyttede imidlertid ikke sin hånd, men begyndte at smøre den usynlige creme på. Det hele skete uden på tøjet.«

For Tanja er det nærmest uvirkeligt at tænke på, at hun har ligget i den samme stol og gennemgået den samme indledende hypnosebehandling som de mange kvinder, der både før og efter hende blev ofre for Michael Ole Anker Poulsen.

»Det føles næsten uforståeligt. Jeg så ikke selv tegnene på overgreb, men det er virkelig voldsomt at vide, at andre er blevet udsat for det.«

I fjerde afsnit af 'Hypnotisøren' kan du høre hele interviewet med Tanja, der fortæller, hvordan hun følte sig overvåget, imens hun lå i stolen med lukkede øjne.

B.T. har via Kriminalforsorgen kontaktet Michael Ole Anker Poulsen med en forespørgsel om et interview til podcasten. Han er ikke vendt tilbage.