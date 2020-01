36-årige Sofies første tanke var selv at tage en blodig hævn.

Når nu politiet ikke ville lytte til hende. Når nu de nægtede at tiltale hypnotisøren for at have misbrugt hende.

»Jeg havde i første omgang lyst til at køre ud til hypnotisøren for at skyde ham og bagefter skyde mig selv. De skulle se, hvor vildt det var at afvise noget, der var så voldsomt«.

Det fortæller Sofie i andet afsnit af B.T.s podcast 'Hypnotisøren', som du kan høre herunder.

Sofie er en af de mange kvinder og piger, der under hypnose blev seksuelt krænket af hypnotisør Michael Ole Anker Poulsen, som drev sin klinik i Rødovre Centrum.

Fik en anderledes hævn

Sofies impulsstyrede tanke om at skyde hypnotisøren førte hun aldrig ud i livet. I stedet endte Sofie med at få en anderledes hævn. På flere planer.

Hun valgte at stå frem i B.T. og var direkte med til at sende Michael Ole Anker Poulsen i fængsel i flere år, da en halv snes andre kvinder bagefter – som følge af hendes historie – også stod frem og gik til politiet.

Sofie mødte op til alle fire retsmøder, da Michael Ole Anker Poulsen sidste år blev dømt ved retten i Glostrup, og ved sidste møde havde hun fornøjelsen at stå ansigt til ansigt med ham på vej ud af retslokalet og ønske ham god tur i Vestre Fængsel.

Et mikroskopisk om end nødvendigt helende plaster på det åbne sår, som hypnotisøren efterlod hende med i flere år efter overgrebet.

Han stjal hendes sexlyst

Sofie fortæller, at hun er kommet langt siden overgrebene i 2015. Men, at der stadig er ting, hun kæmper med. Ting, som aldrig er blevet det samme, efter hun satte sig i hypnotisørens lænestol og lukkede øjnene.

»Jeg har måske lidt problemer med sex. Ikke når det foregår, men egentlig har jeg ikke lyst til det overhovedet. Og hvis jeg får lyst – en meget sjælden gang – så er det fint med mig.«

»Det er lidt ligesom at tage ned og træne: Det gider man heller ikke rigtig, men når det er gjort, så er det jo egentlig o.k. Men hvis jeg kan undgå det, så vil jeg egentlig helst det,« siger Sofie.

Gangen, der løb lige uden for døren til Michael Ole Anker Poulsens klinik, hvor han over en periode på mindst seks år krænkede og voldtog en lang række kvinder. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Gangen, der løb lige uden for døren til Michael Ole Anker Poulsens klinik, hvor han over en periode på mindst seks år krænkede og voldtog en lang række kvinder. Foto: Bax Lindhardt

Den unge kvinde fortæller, hvordan hun prøver at tvinge sig selv til at se tingene anderledes, så Michael Ole Anker Poulsens ugerninger ikke hæmmer hendes hverdag:

»Han skal bare ikke have den magt. Det har han slet ikke fortjent,« understreger Sofie.

Ville kigge ham i øjnene

På samme måde tvang hun også sig selv til at møde op i retten i Glostrup, da Michael Ole Anker Poulsen sad på anklagebænken.

»Jeg havde brug for at komme ind og se hypnotisøren. Han skal vide, at det er mig, der har sat alt det her i gang, og lige nu vinder jeg. Det var egentlig ret hårdt, men jeg kunne mærke, at jeg skulle være der. Nu skulle han have det lige så slemt, som jeg havde det.«

»Jeg kan næsten mærke hans angst«

I podcasten fortæller Sofie om oplevelsen af at se sin 'bøddel' falde sammen. Se ham gå fra at være konstant fattet og manipulerende til pludselig at krakelere, da det gik op for ham, at slaget var tabt.

»Han har været meget fattet og manipulerende i retten, så da han kommer ud, kan jeg ikke lade være med at kigge ham i øjnene og smile over hele femøren, mens jeg siger: 'Så, Michael, nu kunne du ikke manipulere dig udenom længere, hva'?'«.

»Jeg kan huske, at han kigger og siger i retning af 'Årh, hold kæft', mens han rynker hele fjæset. Jeg kan se, at han er tydeligt påvirket og for første gang har mistet fatningen,« siger Sofie.

»Jeg kan mærke hans smerte, da det går op for ham, at han skal anholdes og i fængsel. Hans stol brænder under ham, og jeg nyder det,« siger Sofie og fortsætter:

Michael Ole Anker Poulsens klinik lå i butikscenteret Rødovre Centrum. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Michael Ole Anker Poulsens klinik lå i butikscenteret Rødovre Centrum. Foto: Bax Lindhardt

»Han prøver alt – som en kat, der skal i bad. Det er fedt at se ham sådan til sidst. Jeg kan næsten mærke hans angst, fordi han skal i Vestre Fængsel. Nu bliver han straffet. Det tidspunkt, som jeg har ventet på i flere år.«

»Bagefter kunne jeg næsten ikke være i mig selv af glæde, da jeg satte mig ned i min bil. Det var en proces. Det var det, som jeg havde brug for. At se ham blive dømt. At genvinde tilliden til retssystemet og vide, at det ikke var mig, der var forkert på den.«

Hør hele Sofies fortælling i andet afsnit af 'Hypnotisøren' HER.

Den 36-årige kvinde optræder i denne sammenhæng under dæknavnet Sofie af personlige grunde. B.T. er bekendt med hendes rigtige identitet.

B.T. har via kriminalforsorgen kontaktet Michael Ole Anker Poulsen med en forespørgsel om et interview til podcasten. Han er ikke vendt tilbage.