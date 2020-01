»Hypnotisørens misbrug af mig har den dag i dag ødelagt mit forhold til mænd. Men jeg har fundet én særlig måde at få hævn på.«

Sådan lyder det fra 44-årige Ida, der i fire omgange opsøgte hypnotisør Michael Ole Anker Poulsen i hans lille klinik i Rødovre Centrum.

Han blev i 2018 dømt for at krænke og voldtage 10 kvinder, mens han havde dem under hypnose.

»Jeg opsøgte ham, fordi jeg havde traumer efter at være blevet seksuelt misbrugt som barn. Han charmerede mig og gjorde mig tryg, men da jeg var lagt i hypnose, fik jeg ham pludselig i munden,« fortæller Ida i tredje afsnit af B.T.s podcast-serie 'Hypnotisøren', som du kan høre her:

Spændte i hele kroppen

I podcasten, der over fem afsnit dykker ned i den gruopvækkende sag om 'hypnotisøren uden grænser', fortæller Ida, hvordan Michael Ole Anker Poulsen havde en fantastisk stemme og i første omgang virkede både sympatisk og omsorgsfuld.

»Man følte sig så tryg. Da jeg gik derfra efter første behandling, var jeg ikke i tvivl om, at ham skulle jeg bare hen til igen,« fortæller Ida.

»Men da jeg kom igen næste gang, var han en helt anden. Han gav nærmest ordrer og kørte meget på mine følsomme knapper. På et tidspunkt lagde han hånden på mit lår – jeg havde bare en sommerkjole på – og jeg reagerede med det samme med at spænde og lukke mine ben,« siger hun og fortsætter:

»Det bebrejdede han mig og sagde, at jeg var nødt til at åbne op. 'Hvis ikke jeg kan røre ved dig, så er der ingen mand, der kommer til at røre ved dig nogensinde,' sagde han.«

Gangen, der løb lige uden for døren til Michael Ole Anker Poulsens klinik, hvor han over en periode på mindst seks år krænkede og voldtog en lang række kvinder. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Gangen, der løb lige uden for døren til Michael Ole Anker Poulsens klinik, hvor han over en periode på mindst seks år krænkede og voldtog en lang række kvinder. Foto: Bax Lindhardt

Betalte for at blive krænket

Ida endte med at give efter for hypnotisørens lyst til oralsex, mens hun lå i hypnosestolen. Alligevel skulle hun fortsat betale det normale honorar for en 'behandling' – 1.100 kroner.

Hun følte det, som om hun var blevet viklet ind i et psykisk edderkoppespind.

»Jeg kunne ikke lide det, men han sagde til sidst, at jeg var rigtig god til at tilfredsstille en mand, og det skulle jeg være glad for. Så et eller andet sted fuckede han mig mere op, end han hjalp mig. Han brugte min barndom, og jeg kan huske, at første gang, han puttede den ind i munden på mig, sagde han, at jeg ikke måtte åbne øjnene, for så kunne jeg blive forskrækket.«

Følte sig skyldig

Ved de to sidste behandlinger fik Ida hans lem i munden, til han havde fået udløsning. Hun forstår godt, at det kan lyde underligt for udenforstående, men tilskriver det hypnotisørens utrolige talent for at manipulere under behandlingerne.

»Han havde den magt over mig, som han gerne ville. Jeg protesterede ikke over, at han kom i min mund. Jeg gik bare ind i den rolle, at det åbenbart var det, som jeg skulle. Jeg havde 100 procent den opfattelse, at det var min egen skyld. Jeg ville aldrig kunne fortælle andre om det,« siger Ida.

Da Ida i B.T. læste, at hypnotisøren var blevet anmeldt for at have misbrugt en 16-årig pige, var hun blandt de første andre udnyttede kvinder, som valgte at stå frem med deres historie.

»Han udnyttede mig. Det gjorde, at jeg til sidst fik en ekstrem vrede mod ham. Han havde udnyttet mine svagheder – at jeg havde nogle ar, som han kunne bruge til at få glæde af sine egne orgasmer.«

Ida fulgte tilfreds med gennem pressen, da hypnotisøren blev idømt tre et halvt års fængsel.

Michael Ole Anker Poulsens klinik lå i butikscenteret Rødovre Centrum. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Michael Ole Anker Poulsens klinik lå i butikscenteret Rødovre Centrum. Foto: Bax Lindhardt

Tager sin helt egen hævn

Hendes egne oplevelser med hypnotisøren i 2010 viste sig at være forældede i juridisk forstand, da straffesagen mod ham skulle afgøres i 2017 og 2018.

Konsekvenserne mærker hun dog stadig, men i dag er hun nået frem til at bearbejde oplevelserne med hypnotisøren på en meget overraskende og spektakulær måde.

Hun hævner sig ved at håndtere andre mænd på en helt særlig måde. Præcis hvordan afslører hun i tredje afsnit af B.T.s podcast 'Hypnotisøren'.

»Han tog noget af mig for at få noget til sig selv. Han havde mig i sin magt, og det gør i dag, at der er ikke nogen mænd, der skal have magt over mig. Hvis der er nogen, der har magt, så er det mig.«

»Jeg kan styre dem, lige præcis som det passer mig. Men det har de ingen som helst idé om. For de ved ikke, hvad jeg har været udsat for. Det er min hævn. Det er mig, der bestemmer,« siger Ida.

Ida er et dæknavn, men B.T. er bekendt med hendes rigtige identitet.

B.T. har via kriminalforsorgen kontaktet Michael Ole Anker Poulsen med en forespørgsel om et interview til podcasten. Han er ikke vendt tilbage.